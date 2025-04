Dit is voor hoelang Virgil van Dijk en Mohamed Salah gaan bijtekenen bij Liverpool

Zowel Virgil van Dijk (33) als Mohamed Salah (32) gaat zijn contract bij Liverpool met twee seizoenen verlengen. Dat meldt David Ornstein namens The Athletic. Het tweetal beschikt over een aflopende verbintenis, maar tekent op het laatste moment dus alsnog bij.

Fabrizio Romano meldde eerder op de woensdagavond al dat Salah op het punt staat om zijn contract bij Liverpool te verlengen. Voor hoeveel seizoenen de Egyptenaar zou bijtekenen was nog niet bekend. Tot nu, dus.

Het aanblijven van de twee belangrijke spelers zal met gejuich ontvangen worden door Arne Slot. De trainer ziet Van Dijk en Salah als cruciale spelers in zijn systeem.

Van Dijk miste dit seizoen nog geen enkele minuut in de Premier League. De aanvoerder maakte tot dusver 43 keer zijn opwachting in alle competities.

De tachtigvoudig international van het Nederlands elftal speelt sinds januari 2018 voor Liverpool, dat destijds liefst 85 miljoen euro overmaakte aan Southampton om hem daar los te weken. Zevenenhalf jaar later staat de teller op 313 duels. Van Dijk won alles wat er te winnen valt op Anfield.

Salah kan dit seizoen ongekende cijfers overleggen onder Slot. De teller staat na 45 officiële wedstrijden op liefst 32 goals en 22 assists. De aanvaller is elke 121 minuten goed voor een doelpunt.

Liverpool is sinds medio 2017 de werkgever van Salah, die voor 42 miljoen euro overkwam van AS Roma. De 103-voudig international van Egypte overtrof alle verwachtingen en maakte tot dusver 243 doelpunten in 394 wedstrijden. Ook gaf hij 111 assists.

Alexander-Arnold

Daar waar Salah en Van Dijk bij Liverpool blijven, is Trent Alexander-Arnold zo goed als zeker bezig aan zijn laatste maanden bij de club. Niets lijkt een transfervrije overgang naar Real Madrid namelijk nog in de weg te staan voor de Engelsman. Liverpool ziet in onder anderen Jeremie Frimpong een geschikte opvolger.