Dit is hoeveel kans Feyenoord en PSV volgens Opta hebben om knock-outfase van de CL te bereiken

De kans dat Feyenoord het hoofdtoernooi van de Champions League overleeft, is niet erg groot. Dat is althans de verwachting van Opta. PSV heeft volgens het databureau wel goede papieren om de knock-outfase van het miljardenbal te bereiken.

De opzet van de Champions League is dit seizoen op de schop gegaan. 36 clubs spelen in totaal 8 wedstrijden en daarbij wordt één grote ranglijst gehanteerd. De eerste 8 ploegen plaatsen zich vervolgens direct voor de kwartfinales, terwijl de nummers 9 tot en met 24 in de tussenronde in actie komen.

Opta simuleerde het hoofdtoernooi 10.000 keer om tot een met data onderbouwde voorspelling te komen. PSV wordt dus een grote kans toegedicht om in ieder geval de tussenronde te halen, volgens Opta bijna 50 procent. Het databureau stelt dat de Eindhovenaren dit seizoen van alle 36 clubs de elf-na-makkelijkste loting in de Champions League hebben.

PSV komt tijdens het hoofdtoernooi in actie tegen Juventus (uit), Sporting Portugal (thuis), Paris Saint-Germain (uit), Girona (thuis), Shakhtar Donetsk (thuis), Stade Brest (uit), Rode Ster Belgrado (uit) en Liverpool (thuis).



Het databureau berekende dat Feyenoord een kans van 22,4% heeft om bij de laatste 16 van het toernooi te eindigen. De Rotterdammers hebben een zware loting achter de rug, volgens Opta een gedeelde drie-na-moeilijkste.

Feyenoord neemt het in het hoofdtoernooi op tegen Bayer Leverkusen (thuis), Girona (uit), Benfica (uit), RB Salzburg (thuis), Manchester City (uit), Sparta Praag (thuis), Bayern München (thuis) en Lille (uit).