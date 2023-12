Dit is hoeveel Feyenoord heeft verdiend aan de Champions League-campagne

Feyenoord verloor woensdagavond met 2-1 van Celtic en zag daardoor een winstpremie van ruim 2,8 miljoen euro aan zijn neus voorbijgaan. De ploeg van Arne Slot kan ondanks de uitschakeling in de groepsfase van de Champions League ruim 36,5 miljoen euro tegemoetzien van de UEFA.

De Rotterdammers werden vorig seizoen overtuigend kampioen en plaatsten zich daardoor direct voor de groepsfase van het miljardenbal. De startpremie van de Champions League bedroeg 15,64 miljoen euro, waar ook nog eens een coëfficiëntenpremie bijkwam van 13,644 miljoen euro. Feyenoord ontving ook 1,155 miljoen euro uit de marketpool.

Slot en zijn team wonnen de thuisduels met Celtic (2-0) en Lazio (3-1), wat 5,6 miljoen euro opleverde: 2,8 miljoen euro voor elke overwinning. Feyenoord had woensdagavond in Schotland nog eens 2,8 miljoen euro bij kunnen schrijven als het had gewonnen van Celtic, maar de ploeg van Brendan Rodgers gaat er nu met dat bedrag vandoor.

Omdat de Rotterdammers zich hebben gekwalificeerd voor de tussenronde van de Europa League komt er nog eens vijf ton bij. Als Feyenoord zich had weten te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League, dan had het 9,6 miljoen euro tegemoet kunnen zien.

Ook in de Europa League is er nog genoeg om voor te spelen, al leveren de sportieve prestaties in dat toernooi logischerwijs financieel gezien wel minder op dan in het miljardenbal. Als Feyenoord de tussenronde doorkomt, dan verdient het 1,2 miljoen euro extra.

Plaatsing voor de kwartfinale, halve finale en finale levert respectievelijk 1,8 miljoen, 2,8 miljoen euro en 4,6 miljoen euro op. Voor de winnaar van de Europa League ligt een bonus van 4 miljoen euro klaar.

Feyenoord heeft dus alles bij elkaar opgeteld ruim 36,5 miljoen euro verdiend met de Champions League-campagne aan prijzengeld. Hier zitten de kaartverkoop, horeca-inkomsten en anderen inkomsten in en rondom De Kuip nog niet bij.

Totale Champions League-inkomsten Feyenoord (exclusief kaartverkoop en horeca-inkomsten)

Startpremie: 15,64 miljoen euro

Coëfficiëntenbonus: 13,644 miljoen euro

Market pool: 1,155 miljoen euro

Prestatiebonus: 5,6 miljoen euro

Bonus voor kwalificatie tussenronde Europa League: 0,5 miljoen euro

Totaal: 36,539 miljoen euro



