Dit is Ajax-target Oguz Aydin: de opvolger van Berghuis op de rechterflank?

Dit is Ajax-target Oguz Aydin: de opvolger van Steven Berghuis op de rechterflank?

De 23-jarige Turks-Nederlandse aanvaller Oguz Aydin heeft de aandacht getrokken van Ajax, dat hem beschouwt als een broodnodige versterking voor de rechterflank. Met zijn opvallende prestaties voor Süper Lig-club Alanyaspor - dertien doelpunten en acht assists afgelopen seizoen - heeft Aydin ook interesse gewekt van clubs als Galatasaray, Besiktas en OGC Nice. Met het mogelijk vertrek van Steven Berghuis in gedachten, heeft Ajax dringend behoefte aan versterking op de rechtsbuitenpositie. Is Aydin de juiste kandidaat om deze rol te vervullen? Deze analyse beschrijft zijn ontwikkeling, vergelijkt hem met Steven Berghuis en evalueert de meerwaarde die hij Ajax kan bieden.

Wie is hij?

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Aydin, geboren op 27 oktober 2000 in Den Haag, zette zijn eerste stappen in het voetbal bij de Piet van der Kuil-academie in IJmuiden. Hier ontwikkelde hij niet alleen zijn talent, maar vormde hij ook een blijvende vriendschap met Orkun Kökçü. Al snel werd Aydins talent opgemerkt en werd hij opgepikt door AZ, waar hij meerdere seizoenen in de jeugdopleiding doorbracht.

Op vijftienjarige leeftijd besloot Aydin naar Turkije, het geboorteland van zijn ouders, te verhuizen om de overstap te maken naar de jeugdopleiding van Bucaspor. De club uit Izmir was destijds actief op het derde niveau in Turkije. Hier maakte de talentvolle buitenspeler begin 2018 zijn debuut in het professionele voetbal, waarna hij steeds regelmatiger in de basis kwam te staan. Toch lukte het hem niet om een opeenvolgende degradatie van Bucaspor te voorkomen, dus besloot hij in 2019 te vertrekken naar Bucaspor 1928.

Deze gelijknamige club, tevens uit Izmir, speelde destijds op het vierde niveau van Turkije. Vrijwel direct na zijn komst werd Aydin verhuurd aan Karacabey Belediyespor. Na een half seizoen keerde hij terug bij Bucaspor 1928 en kwam zijn ontwikkeling in een stroomversnelling. Aydin veroverde een basisplek, waarna hij met zijn club in het seizoen 2020/21 een promotie afdwong naar het derde niveau.

Deze prestatie wekte interesse vanuit het hoogste niveau van Turkije, waarna Aydin op 1 juli 2021 definitief werd overgenomen door Süper Lig-club Alanyaspor. Zijn eerste maanden bij de club verliepen stroef met een gebrek aan speeltijd, totdat in december 2021 Francesco Farioli bij Alanyaspor werd aangesteld. Onder leiding van de Italiaanse oefenmeester, die onlangs als nieuwe hoofdtrainer door Ajax werd aangesteld, bloeide Aydin op.

Hij sloot het seizoen af met acht doelpunten en één assist, een opmerkelijke prestatie gezien zijn beperkte speeltijd in de eerste seizoenshelft. Het seizoen 2022/23 was minder succesvol, waarbij hij voornamelijk als linksbuiten werd opgesteld en slechts één keer het net wist te vinden voor Alanyaspor. In het afgelopen seizoen slaagde de geboren Hagenees erin zijn vorm te hervinden en was hij betrokken bij 21 doelpunten, waarmee hij slechts vijf spelers in de Süper Lig voor zich moest laten.

Met deze indrukwekkende statistiek trok Aydin niet alleen de aandacht van verschillende clubs, maar ook van Vincenzo Montella, de bondscoach van Turkije. In maart van dit jaar kreeg Aydin, na het uitvallen van Cengiz Ünder van Fenerbahçe, zijn eerste oproep voor het nationale elftal. Hoewel hij tijdens de oefeninterlands in maart nog geen speeltijd kreeg, maakte hij op 4 juni zijn debuut met een basisplaats tegen regerend Europees kampioen Italië.

Wat doet hij goed?

Aydins combinatie van snelheid en doelgerichtheid maakt hem een geduchte tegenstander voor verdedigers. Afgelopen seizoen wist hij regelmatig het doel te vinden dankzij zijn vermogen om kracht en nauwkeurigheid te combineren in zijn schoten.

Met de bal aan zijn voet voelt Aydin zich comfortabel en kan hij gemakkelijk afstanden overbruggen. Dit wordt ondersteund door zijn statistieken: afgelopen seizoen voerde hij gemiddeld 3,76 progressieve acties uit met de bal per 90 minuten, waarmee hij tot de top 9 rechtsbuitens in de Süper Lig behoorde. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met die van de huidige buitenspelers van Ajax, zoals Berghuis met 3,22 en Bergwijn met 3,89 progressieve acties met de bal per 90 minuten. In tegenstelling tot deze spelers, geeft Aydin er de voorkeur aan om buitenom te gaan bij tegenstanders, omdat hij rechtsbenig is en het best tot zijn recht komt op de rechtsbuitenpositie.

Wat Aydin echter echt onderscheidt, is zijn vermogen om loopacties zonder bal te maken. Hij creëert het meeste gevaar met zijn goed getimede loopacties achter de verdediging. Het vermogen om op snelheid diep te gaan is cruciaal voor het spel dat Ajax-coach Farioli graag speelt, wat de interesse in Aydin rechtvaardigt.

In de bovenstaande situatie laat Alanyaspor, hier nog onder leiding van Farioli, zich opzettelijk onder druk zetten, waarna met één directe pass onder de druk wordt uitgespeeld, iets wat typerend is voor de speelstijl van clubs onder leiding van de 35-jarige Italiaan. Nadat onder de druk is uitgespeeld, komt Aydin in beeld. Hij herkent de situatie en besluit direct zijn snelheid te gebruiken om achter de laatste linie van de tegenstander te komen, waarna hij de steekpass ontvangt en koelbloedig afwerkt in een een-op-een-situatie.

Waar kan hij zich verbeteren?

Aydin heeft de afgelopen jaren een opmerkelijke ontwikkeling doorgemaakt, maar er zijn nog steeds verbeterpunten in zijn spel te bespeuren. Hoewel hij opbloeit wanneer de ruimtes groter worden, vindt hij het moeilijker om door te breken tegen tegenstanders die met een lager defensief blok spelen. In deze kleinere ruimtes heeft hij moeite om in gevaarlijke posities te komen, wat hem vaak naar de zijkanten dwingt. Van daaruit kiest hij vaak voor de voorzet. Afgelopen seizoen gaf hij gemiddeld 5,67 voorzetten per 90 minuten, waarmee hij slechts drie spelers in de Süper Lig voor zich laat, maar zijn lage nauwkeurigheid bij voorzetten van 31,49% maakt dit vaak niet effectief.

Bovenstaande situatie weerspiegelt een kansrijke positie voor een voorzet van Aydin, maar het resultaat is teleurstellend, waarbij de verdediger de bal gemakkelijk weg kan koppen.

Daarnaast is Aydin, ondanks zijn lengte van 1,83 meter, niet sterk in de duels. Afgelopen seizoen verloor hij 58,79% van zijn duels, waardoor hij soms relatief makkelijk balverlies lijdt. Vooral tegen fysiek sterkere verdedigers heeft hij het moeilijk.

In bovenstaande situatie wordt Aydin aangespeeld, waarna hij gemakkelijk aan de kant wordt gezet door de Italiaanse verdediger Alessandro Bastoni.

Ook valt op dat het gevaar van Aydin drastisch afneemt wanneer niet vanaf zijn favoriete rechtsbuiten positie wordt opgesteld. Van de 38 wedstrijden in het seizoen 2023/2024 stond Aydin 27 keer opgesteld als rechtsbuiten. Hij bekleedde ook de positie van linksbuiten, waar hij elf wedstrijden speelde. Op de rechterflank scoorde Aydin twaalf keer, terwijl hij vanaf de linkerflank slechts één keer tot scoren kwam.

Wat brengt de toekomst?

Na een indrukwekkend seizoen lijkt Aydin klaar voor een stap hogerop. Een hereniging met Francesco Farioli bij Ajax, dat dringend op zoek is naar een rechtsbuiten, lijkt voor de hand te liggen. Er zal echter snel gehandeld moeten worden, aangezien naast OGC Nice ook toonaangevende clubs in Turkije interesse tonen in de diensten van Aydin.

Ook Steven Berghuis, die tot medio 2025 vastligt bij Ajax, staat al geruime tijd in de belangstelling van de Turkse topclub Besiktas, waar zijn voormalige coach Giovanni van Bronckhorst onlangs als hoofdtrainer is aangesteld. Mocht Berghuis de overstap naar Turkije maken, lijkt het waarschijnlijk dat Aydin de omgekeerde weg bewandelt en het aankomende seizoen in Amsterdam zal neerstrijken.

Oguz Aydin vs. Steven Berghuis

Als Aydin daadwerkelijk de rechtsbuitenpositie bij Ajax overneemt, kunnen supporters zich verheugen op een doelgerichte speler. Aydin scoorde in het seizoen 2023/24 dertien keer, aanzienlijk meer dan de acht doelpunten van Berghuis. Bovendien plaatst hij vaker zijn schoten tussen de palen. Op het gebied van voorzetten is Berghuis echter nauwkeuriger, met een slagingspercentage van 31,49% tegenover 32,61%. Bij nadere beschouwing blijkt het verschil bij voorzetten vanaf de rechterkant zelfs groter te zijn: 32,61% voor Aydin versus 36,62% voor Berghuis. Hoewel de speler van Alanyaspor beter is in dribbelen, wint Berghuis meer fysieke duels.

Op het gebied van passing kan Aydin nog niet tippen aan de 32-jarige linkspoot. Het verschil in assists lijkt op het eerste gezicht klein, met acht voor Aydin tegenover tien voor Berghuis. Wanneer dit echter wordt omgerekend naar speelminuten, blijkt Berghuis afgelopen seizoen per 90 minuten meer dan twee keer zoveel assists te hebben gegeven dan Aydin. Berghuis is ook nauwkeuriger in zijn passing en geeft aanzienlijk meer passes naar het aanvallende derde deel van het veld. Ondanks dit geeft Aydin meer beslissende passes, wat zijn directe speelstijl benadrukt.

Berghuis brengt meer ervaring, terwijl Aydin met zijn snelheid beter lijkt te passen in het spel dat Farioli graag speelt. Mocht Berghuis blijven, kunnen de twee ook samen spelen, waarbij Berghuis vanaf het middenveld de potentiële nieuwe aanwinst kan diepsturen met zijn passes. Dat Aydin volgend seizoen op een hoger niveau te bewonderen zal zijn, staat buiten kijf. Mocht Ajax hem weten te strikken, dan zou hij niet alleen de eerste zomeraanwinst zijn, maar ook direct de zo gewenste versterking op de rechterflank voor de Amsterdammers.

Deze analyse is geschreven door Roy Vlooswijk, voetbalscout en analist bij 360 scouting.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties