‘Dit had meer weg van het Nederlands elftal onder Frank de Boer’

Vrijdag, 8 september 2023 om 11:35 • Jan Hoeksema • Laatste update: 11:50

Valentijn Driessen zag het Nederlands elftal tegen Griekenland (3-0) aantreden in een andere formatie dan verwacht. De chef voetbal van De Telegraaf is in zijn column lovend over de impact die het nieuwe systeem had op het spel van Denzel Dumfries, maar plaatst ook een kritische noot. Driessen concludeert dat het succes van de formatie met drie centrale verdedigers en twee wingbacks het ongelijk van Koeman bevestigt.

"Gegokt, gewonnen en hachje gered", schrijft de journalist in de ochtendkrant. "Omdat Frankrijk, Kroatië en Italië eerder een paar maten te groot waren voor het Nederlands elftal, viel bondscoach Ronald Koeman van zijn 4-3-3-geloof en ging hij met 3-4-2-1 op zeker in het EK-kwalificatieduel met Griekenland." Toen Koeman werd aangesteld voor zijn tweede termijn als bondscoach, liet hij weten af te willen stappen van het systeem met vijf verdedigers dat zijn voorganger Louis van Gaal op het WK had gebruikt.

"Nu viel Koeman daar na de matige start van de EK-kwalificatie op terug tegen Griekenland", schrijft Driessen. "Pikant was dat Koeman niet koos voor Cody Gakpo in de spits zoals Van Gaal, maar voor de statische Wout Weghorst. Met die keus had Koemans formatie meer weg van het Nederlands elftal van bondscoach Frank de Boer tijdens het EK in 2021. Die koos ook voor Weghorst in de punt van de aanval."

Volgens Driessen was de formatie op het EK in 2021 vooral gunstig voor Dumfries. "Gezien de personele bezetting op dat EK met De Boer is het dus geen toeval dat Dumfries tegen Griekenland opnieuw nadrukkelijk zijn stempel drukte op het goede spel van Nederland in de eerste helft en op de ruime overwinning. Dumfries’ optreden tegen Griekenland impliceert dat Koeman het tegen Kroatië en Italië niet goed had gezien. Toen moest Dumfries veel behoudender spelen, omdat Feyenoorder Lutsharel Geertruida voor de offensieve impulsen moest zorgen."