Dirk Kuijt vangt bot bij cultheld uit de Keuken Kampioen Divisie

Dirk Kuijt lijkt de komst van Henk Veerman uit zijn hoofd te moeten zetten. De Nederlander wilde de spits van FC Volendam graag naar Beerschot halen. Veerman, die derde op de topscorerslijst van de Keuken Kampioen Divisie staat, mag van Volendam niet vertrekken.

Volendam wil de bijnaam heen en weer graag waarmaken en dit seizoen alles op alles zetten om weer terug te keren in de Eredivisie. Een belangrijke schakel bij de ploeg uit het vissersdorp is Veerman. De spits scoorde al elf keer in 21 wedstrijden.

De koploper van het tweede niveau van Nederland is dan ook niet bereid om de boomlange spits te laten gaan. Het bod van Beerschot, waar Kuijt de septer zwaait, is dan ook in de prullenbak gegaan, meldt de Telegraaf.

Kuijt kan bij Beerschot nog wel een scorende spits gebruiken. De Belgische club staat onderaan de Belgische Pro League en wist in 21 wedstrijden pas negentien keer te scoren.

Zondag wist de voormalig voetballer met Beerschot wel een belangrijk punt te pakken in de derby tegen Royal Antwerp FC (1-1). Het gat met nummer een-na-laatste KV Kortrijk bedraagt daardoor nu vijf punten.

Toch was Kuijt na afloop woest. Dat had alles te maken met het gedrag van de aanhang van Antwerp, dat vuurwerk in een vak van Beerschot en op het veld liet ontploffen. “Het zijn gewoon lafaards. Dat je vuurwerk in het publiek gooit - waar onze familie zit - is gewoonweg onacceptabel”, brieste Kuijt.

“Er werd ook een vuurwerkbom naar mij gegooid, maar die kwam niet bij mij aan, maar bij mijn performance coach. Dat is levensgevaarlijk en het deed duidelijk niet veel goed aan zijn oren. Wij hebben ons ook niet goed gedragen in de heenwedstrijd maar dit was echt niet oké”, aldus de voormalig voetballer.