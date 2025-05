Dirk Kuijt staat op punt van vertrek bij Beerschot

Dirk Kuijt staat volgend seizoen niet meer voor de groep bij Beerschot, zo is de verwachting van de trainer in kwestie zelf. In gesprek met de Gazet van Antwerpen spreekt Kuijt zich uit.

In zijn debuutjaar in België leidde de Katwijker Beerschot naar de titel op het tweede niveau van het land. Dit jaar kenden de Kielse Ratten grote problemen in de Jupiler Pro League, waarin al ver voor het einde van het seizoen degradatie een feit was.

Beerschot speelt zodoende al weken nergens meer voor. Komende zaterdag is het seizoen voor de Mannekes afgelopen, wat waarschijnlijk meteen het einde van Kuijts periode bij de club betekent.

“Wil ik graag in België blijven? Ja, ik heb het hier naar m’n zin en heb een mooi huis in Antwerpen”, reageert Kuijt desgevraagd. “Is dat bij Beerschot? Die kans is niet heel groot als de omstandigheden zo blijven.”

Daarmee doelt het Feyenoord-icoon onder andere op het gegeven dat Beerschot een groot gedeelte van het seizoen niet over een eigen trainingsveld beschikte. Vanwege drainageproblemen week het uit naar de kunstgrasvelden van een nabijgelegen amateurploeg.

“De manier waarop we afgelopen seizoen hebben moeten werken, is voor mij niet meer haalbaar. Dat heb ik lang geleden al aangegeven. Die balans had ik aan het einde van de transferperiode al opgemaakt”, verduidelijkt Kuijt, die aangeeft zich niet zomaar uit de weg wilde laten slaan. “Ik ben geen opgever, geen wegloper, dus we hebben er het beste van gemaakt.”

Met de clubleiding sprak de voormalig trainer van ADO Den Haag nog niet over zijn aflopende contract. “Ik moet kijken of de club mij wel aan boord zou willen houden, want tot vandaag heb ik daar niet meer met bepaalde mensen over gesproken. We zullen zien of dat gesprek er komt.”

De Gazet van Antwerpen verwacht dat Kuijt niet verlegen hoeft te zitten om belangstelling. “Er zullen wel wat clubs bij Kuyt aan de lijn hangen. Al een heel seizoen vechtend tegen de degradatie blijft hij erin slagen om zijn ploeg op scherp te zetten”, klinkt het vanuit België.