Die keer dat Feyenoord-trainer Brian Priske werd gepolst door Manchester City

Brian Priske neemt het dinsdagavond met Feyenoord op tegen Manchester City in de Champions League. Normaal gesproken een nagenoeg kansloos verhaal voor de Rotterdammers, maar door de reeks van vijf nederlagen die the Citizens meemaken dicht men Feyenoord een kans toe. De trainer van de Stadionclub werd zelf ooit overigens door Manchester City gepolst voor een functie.

Dat weet het Algemeen Dagblad maandagochtend te melden. Priske was in Manchester in beeld om Pep Guardiola en diens staf bij te staan bij de standaardsituaties.

Het AD betitelt de functie als 'chef dode spelmomenten'. "Maar die interesse verflauwde net zo snel als dat-ie er opeens was."

Ook Voetbal International weet van de vergane interesse van Manchester City in Priskes diensten. Volgens het tijdschrift voerde de Deen 'niet eens zo lang geleden' gesprekken met de landskampioen van Engeland. "Pep Guardiola had de organisatie en de creativiteit rond spelhervattingen, aanvallend én defensief, best uit handen willen geven aan de huidige coach van Feyenoord."

Priske kwam onder de aandacht in het Etihad Stadium dankzij zijn indrukwekkende prestaties vanuit standaardsituaties bij FC Midtjylland. De huidige keuzeheer van Feyenoord werkte tussen 2018 en 2021 voor de Deense topploeg, eerst als assistent, later als hoofdtrainer.

In die tijd viel Midtjylland op met 'een aantal verrassende variaties in spelhervattingen', terwijl er bovendien 'opvallend weinig' doelpunten werden geïncasseerd uit dode spelmomenten. Bij Manchester City wist men dat Priske verantwoordelijk was voor de set pieces.

"Priske voerde vervolgens een aantal goede gesprekken met (Mikel, red.) Arteta (destijds assistent bij Manchester City, red.), Guardiola en sportief directeur Txiki Begiristain." Uiteindelijk kwam het dus niet tot een dienstverband.