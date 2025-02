Didier Drogba komt op X met steunbetuiging aan zijn 'vader' José Mourinho

José Mourinho krijgt steun van zijn voormalig pupil Didier Drogba. De trainer van Fenerbahçe wordt door Galatasaray beschuldigd van racisme, maar Drogba herkent zich daar geenszins in.

De topper tussen Galatasaray en Fenerbahçe eindigde maandagavond in een doelpuntloos gelijkspel. Op de persconferentie na afloop deed Mourinho uitspraken die volledig in het verkeerde keelgat schoten bij Galatasaray. "Zij probeerden onze 18-jarige speler al in de eerste minuut een gele kaart aan te smeren, maar daar trapte de scheidsrechter niet in. Een Turkse arbiter had dat sowieso wél gedaan, waardoor ik al meteen gedwongen was geweest om te wisselen. Iedereen op hun bank sprong op als apen."

Voor Galatasaray was die laatste zin aanleiding om een statement naar buiten te brengen, een strafrechtelijke procedure te starten en een officiële aanklacht in te dienen bij de UEFA en FIFA.

Drogba kende zijn succesvolste periode als spits bij Chelsea onder Mourinho. De Ivoriaan speelde in het seizoen 2013/14 met veel liefde voor Galatasaray, maar kan zich niet vinden in het statement dat de club naar buiten bracht over Mourinho.

"Iedereen weet hoe trots ik was om het geel-rode tenue te dragen en kent mijn liefde voor de succesvolste club van Turkije. We weten allemaal hoe hartstochtelijk en verhit rivaliteit kan zijn, en ik heb het geluk gehad om het te ervaren. Ik heb het statement over José Mourinho gezien”, schrijft Drogba op X.

"Geloof me als ik zeg dat ik José al zoveel jaren ken en dat hij absoluut geen racist is. De geschiedenis (verleden en recent) is er om dat te bewijzen.” Drogba roept Galatasaray op om de zaak te laten rusten. "Laten we ons concentreren op de wedstrijden, onze leeuwen steunen op weg naar het kampioenschap en de vijfde ster (de 25ste landstitel, red.)."

"Hoe kan mijn ‘vader’ een racist zijn?", sluit Drogba af.