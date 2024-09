Dick Advocaat ontving als bondscoach van Curaçao aanbiedingen van twee clubs uit één land

Dick Advocaat is tijdens zijn termijn als bondscoach van Curaçao door twee verschillende Turkse clubs benaderd om daar trainer te worden. Beide teams kregen echter nul op het rekest.

Advocaat begon in januari van dit jaar maar weer eens aan een nieuwe klus: het hoofdtrainerschap bij Curaçao. Afgelopen vrijdag vierde de ervaren trainer zijn 77ste verjaardag, maar stoppen zit er voorlopig nog niet bij.

"In principe zouden we heel graag naar het WK gaan", vertelt Kees Jansma, actief als rechterhand van Advocaat, bij Goedemorgen Eredivisie. Dat toernooi vangt in de junimaand van 2026 aan en wordt afgewerkt in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Maar zelfs op 77-jarige leeftijd - met al een bondscoachfunctie - wordt Advocaat nog benaderd om clubcoach te zijn. "Dick krijgt nog steeds aanbiedingen, mag ik dat zeggen?", legt Hans Kraay junior voor aan zijn tafelgenoot.

"Je hebt onlangs twee aanbiedingen gehad", weet de analyticus. Advocaat reageert bevestigend. "Ja, uit Turkije. Maar ik heb gelijk nee gezegd. Welke clubs? Nee, daar gaat het nou niet om. Want dat vind ik allemaal zo'n opschepperij."

"Maar het vreemde is dat je op die leeftijd nog steeds gebeld wordt", vervolgt de trainersveteraan. Volgens Advocaat is het feit dat hij de baan 'leuk' vindt, de 'enige reden' dat hij het nog doet.

De in Den Haag geboren oefenmeester was in zijn trainersloopbaan één keer eerder eindverantwoordelijk in Turkije. Bij Fenerbahçe stond hij in het seizoen 2016/17 aan het roer. In 55 wedstrijden noteerde Advocaat een puntengemiddelde van 1,91 punt per wedstrijd.