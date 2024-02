Dick Advocaat geeft Ajax advies: ‘Dat is een grote speler, haal hem terug!’

Dick Advocaat adviseert Ajax om alles te zetten op een terugkeer van Matthijs de Ligt. De bondscoach van Curaçao denkt dat de verdediger van Bayern München, die ver is gezakt in de pikorde in Duitsland, de defensieve problemen van de Amsterdammers zou oplossen. "Probeer zo'n speler terug te halen", zegt Advocaat bij Veronica.

Ajax heeft al jaren problemen centraal achterin. De club gaf tweemaal een bedrag uit van meer dan twintig miljoen euro, voor Calvin Bassey en Josip Sutalo. Beide verdedigers hebben niet kunnen overtuigen.

"Ik ben niet zo'n fan van Sutalo", zegt Wim Kieft, die samen met Advocaat de Europese avond analyseert op Veronica. "Je haalt als Ajax een speler en dan ga je ervan uit dat hij of leidinggevende kwaliteiten of voetballende kwaliteiten of bijvoorbeeld duelkracht heeft. Dat heeft deze speler allemaal niet. Althans, dat laat hij hier niet zien."

Kieft schrijft Sutalo min of meer af voor Ajax. "Hij is alleen bezig met zijn eigen prestatie, en dat duurt wel erg lang, dat hij daar mee bezig is. Als je echt een goede speler bent, dan komt dat er op een gegeven moment wel uit. Op zijn positie is het ook belangrijk dat je de leiding neemt."

Ook Advocaat ziet de defensieve problemen bij Ajax. De ervaren trainer adviseert de club om contact op te nemen met De Ligt. "De Ligt was bij Ajax geweldig, zowel als voetballer als als leider. Hij heeft het niet geweldig gedaan bij Juventus en Bayern München, anders speel je. Het was echt een grote speler. Daar is nu niet veel meer van over."

De Ligt zat zaterdag tegen Bayer Leverkusen (3-0 verlies) op de bank, ondanks dat Thomas Tuchel koos voor een systeem met drie centrumverdedigers. In januari meldden diverse Duitse media dat De Ligt in de zomer mag uitzien naar een nieuwe club.

Toch lijkt de 24-jarige centrumverdediger hooguit op huurbasis haalbaar voor Ajax. Bayern München betaalde in de zomer van 2022 67 miljoen euro aan Juventus voor zijn diensten. Ajax moet na twee desastreus uitgepakte transferzomers juist elk dubbeltje omdraaien.

