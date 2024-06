Dick Advocaat blijft winnen met Curaçao en zet volgende stap in WK-kwalificatie

Dick Advocaat heeft Curaçao ook in zijn tweede officiële duel naar een overwinning geleid. Zijn ploeg bleek door doelpunten van Juninho Bacuna en Xander Severina met 0-2 te sterk voor Aruba. Daardoor blijft Advocaat vooralsnog foutloos in de WK-kwalificatie.

Advocaat formeerde een waar Eredivisie-leger voor het duel met Aruba. NAC-aanvoerder en recordinternational Cuco Martina droeg de aanvoerdersband, en werd in de defensie bijgestaan door doelman Eloy Room (Vitesse), Jurien Gaari (RKC), Sherel Floranus (Almere City) en Joshua Brenet.

Op het middenveld was er plek voor beide broertjes Bacuna, Juninho (Birmingham City) en Leandro (FC Groningen). Advocaat reserveerde ook een plekje voor RKC'er Godfried Roemeratoe. Kenji Gorré, Jearl Margaritha en Rangelo Janga completeerden het elftal.

Zij waren in het onderlinge duel met buurland Aruba verreweg de betere ploeg. Het elftal vergat zich bij tijd en wijle echter te belonen. In het eerste bedrijf leverden mogelijkheden van Brenet en Juninho Bacuna niets op. De grootste kans was voor Janga, maar zijn kopbal eindigde naast de verkeerde kant van de paal.

Aan de andere kant kwam Aruba er via counters bij vlagen gevaarlijk uit. Een keer moest Room reddend optreden, nadat Jonathan Richard van binnen de zestien een poging waagde. In de tweede bedrijf opende Curaçao eindelijk de verdiende score.

Na een fraaie passeeractie bood Margaritha Juninho Bacuna een niet te missen kans: 0-1. Na de openingstreffer ging de ploeg van Advocaat op zoek naar een tweede doelpunt. Invaller Jürgen Locadia krijgt een mogelijkheid daartoe, maar zijn poging vloog over.

In de allerlaatste minuut van de blessuretijd viel de bevrijdende tweede treffer alsnog. Op aangeven van Rayvien Rosario volleerde de ingevallen Xander Severina de 0-2 tegen het dak van het doel.

Door de driepunter staan Advocaat en zijn manschappen op de maximale score na twee wedstrijden. Zij gaan derhalve eenzaam aan kop in Groep C van de lange kwalificatieroute, die uiteindelijk tot een WK-ticket moet gaan leiden.

