Di Marzio weet welke club weigert om 30 miljoen te betalen voor Brian Brobbey

Brian Brobbey is behoorlijk in trek in de slotfase van de winterse transferperiode. De spits van Ajax is namelijk ook serieus bekeken door een club uit de Serie A, die uiteindelijk afziet van een bod op de aanvaller in Amsterdamse dienst.

Volgens de doorgaans goed ingevoerde Gianluca Di Marzio heeft de leiding van AS Roma gesproken met het management van Brobbey. Dit gebeurde allemaal op Trigoria, het trainingscomplex van de grootmacht uit Rome.

Rome, dat donderdag met 1-0 verloor van AZ in de Europa League, wil de selectie nog deze maand versterken met minstens één aanvaller. Hierdoor kwam de nummer negen in de Serie A uit bij Brobbey, die er naar verluidt goed opstaat bij trainer Claudio Ranieri.

De Italiaanse middenmoter is volgens Di Marzio afgehaakt omdat Rome de kosten om Brobbey deze maand weg te plukken bij Ajax, dertig miljoen euro, te gortig vindt. Het is onduidelijk of de Romeinen snel doorschakelen naar andere alternatieven op de Europese transfermarkt.

Brobbey werd afgelopen zomer ook al in verband gebracht met Roma. Een deal werd toen niet gesloten met Ajax, vooral omdat de speler zelf de voorkeur geeft aan een andere Europese topcompetitie.

Brobbey is volgens De Telegraaf vrijdag per vliegtuig afgereisd naar Londen, waarschijnlijk om verder te praten met het bestuur van West Ham United.

De Londense club heeft een salaris van ruim honderdduizend euro per week klaarliggen voor Brobbey. The Hammers zetten in eerste instantie in op een huurdeal met een verplichte koopoptie, maar daar wil technisch directeur Alex Kroes niet in meegaan.

De zaakwaarnemer van Brobbey, José Fortes Rodriguez, weigerde commentaar te leveren op het nieuws. Of zijn bezoekje aan de Engelse hoofdstad met een transfer te maken heeft, is daarom niet met volledige zekerheid te zeggen.