Deze 8 voormalig Eredivisie-spelers staan onder contract bij Ajax-opponent Panathinaikos

Ajax maakt zich op voor een dubbele ontmoeting met Panathinaikos. De Griekse topclub heeft met Bart Schenkeveld en Tonny Vilhena twee Nederlanders onder contract staan, maar de voormalig Feyenoorders zijn zeker niet de enige selectiespelers van Panathinaikos met een verleden in de Eredivisie. Voetbalzone voorziet u van een overzicht!

Bart Schenkeveld

Erik Palmer-Brown

De in Den Hoorn geboren Schenkeveld (32) speelt sinds 2019 in het shirt van Panathinaikos. De ervaren centrumverdediger is uitgegroeid tot aanvoerder en speelde de afgelopen jaren liefst 147 officiële duels in dienst van Trifilara. In Nederland speelde Schenkeveld naast Feyenoord voor Excelsior Rotterdam, Heracles Almelo en PEC Zwolle.



Amerikaan Erik Palmer-Brown (27) was in het seizoen 2018/19 actief in de Eredivisie. De City Football Group stalde de verdediger destijds bij NAC Breda. Bij de Parel van het Zuiden wist Palmer-Brown geen onuitwisbare indruk achter te laten. De rechtspoot kwam tot 1.563 speelminuten, verdeeld over 18 optredens. Vanwege een zware blessure speelde Palmer-Brown slechts drie wedstrijden in zijn eerste seizoen bij Panathinaikos. Hij is niet ingeschreven voor het tweeluik met Ajax.

Philipp Max

Voormalig PSV’er Philipp Max (30) speelt sinds deze week voor Panathinaikos. De Duitser heeft in Griekenland een contract getekend tot medio 2027. Max, drievoudig international van Duitsland, speelde tussen 2020 en 2023 117 officiële duels namens PSV. Daarin was de linkervleugelverdediger goed voor acht doelpunten en twintig assists. PSV verkocht Max in januari 2023 aan Eintracht Frankfurt.

Tonny Vilhena

Filip Djuricic

Aitor Cantalapiedra

Dimitrios Limnios

Alexander Jeremejeff

Maassluizer Vilhena (29), die liefst 254 keer het shirt van Feyenoord droeg, is veruit de bekendste naam in dit lijstje. De vijftienvoudig international van het Nederlands elftal streek in juli 2023 neer in Athene. Inmiddels staat de teller op 42 officiële wedstrijden namens Panathinaikos. Het is overigens afwachten of Schenkeveld en Vilhena kunnen spelen tegen Ajax, daar het duo ontbrak tijdens het gewonnen uitduel met Botev Plovdiv (0-4).Servisch international Filip Djuricic (32) kende een geweldige start van zijn carrière bij sc Heerenveen. De technische middenvelder was gedurende zijn tijd in Friesland een van de absolute smaakmakers in de Eredivisie. Na avonturen in Portugal, Duitsland, Engeland, België en Italië is Djuricic inmiddels speler van Panathinaikos. In 35 officiële wedstrijden was de rechtspoot goed voor 5 doelpunten en 5 assists.Catalaan Aitor Cantalapiedra (28) vertrok na twee goede seizoenen, waaronder het kampioensjaar in de Keuken Kampioen Divisie, in 2020 transfervrij van FC Twente naar Panathinaikos.Daar lijkt de linksbenige vleugelflitser na een aantal prima seizoenen inmiddels op een zijspoor te zijn beland. Cantalapiedra maakt geen deel uit van de Europese selectie van Panathinaikos en het lijkt erop dat hij ondanks zijn tot medio 2025 lopende contract mag vertrekken uit Athene.Ook Griek Dimitrios Limnios (26) heeft een verleden in Enschede. Twente huurde de in Volos geboren buitenspeler in het seizoen 2021/22 van FC Köln. In 36 officiële wedstrijden was Limnios goed voor 8 doelpunten en 2 assists. Inmiddels heeft de rechtspoot 26 interlands achter zijn naam staan. Sinds begin dit jaar staat hij onder contract bij Panathinaikos. Limnios heeft echter nog geen basisplek kunnen veroveren in het Olympisch Stadion.Spits Alexander Jeremejeff (30) speelde eveneens voor Twente. Namens de Enschedeërs wist de Zweed geen potten te breken in het seizoen 2020/21, waardoor zijn uitleenbeurt beperkt bleef tot een half jaar. Momenteel is Jeremejeff wel in vorm: tijdens het tweeluik met Botev Plovdiv (6-1 winst over twee duels) was de aanvalsleider liefst driemaal trefzeker.

