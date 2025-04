Deze vijf clubs uit de Premier League spraken onlangs met de entourage van Dean Huijsen

Dean Huijsen staat er ontzettend goed op bij clubs uit de Premier League. David Ornstein van The Athletic meldt dat Arsenal, Chelsea, Liverpool, Newcastle United én Tottenham Hotspur onlangs met de zaakwaarnemers van de negentienjarige verdediger hebben gesproken.

Huijsen heeft een afkoopsom van ongeveer 58 miljoen euro in zijn contract staan bij AFC Bournemouth. De speler en club hopen dat er snel duidelijkheid komt over zijn toekomst, schrijft Ornstein. De kans is dus groot dat Huijsen al vroeg in de zomer naar een andere club overstapt.

Arsenal, Chelsea en Liverpool zijn op dit moment het meest concreet. Ornstein wijst bij the Reds op de onduidelijkheid rond de toekomst van Ibrahima Konaté. De Fransman ligt nog tot volgend jaar zomer vast op Anfield, maar van een contractverlenging is op korte termijn nog geen sprake.

De Britse journalist verwacht dat Huijsen bij Liverpool, Chelsea, Newcastle en Spurs aan spelen toe zou komen. Bij Arsenal liggen er op het eerste oog minder speelminuten in het verschiet, gezien de aanwezigheid van sterkhouders William Saliba en Gabriel Magalhães. Mikel Arteta en Andrea Berta, de sportief directeur van the Gunners, zijn wel grote fans van Huijsen, klinkt het.

Real Madrid ziet het ook in de Spaans international zitten, maar de Koninklijke is voor zover Ornstein weet op dit moment niet bezig met zijn komst. Daarom is de kans op dit moment het grootst dat Huijsen naar een andere Premier League-club vertrekt, schrijft de journalist.

De mandekker van the Cherries ging eerder op de donderdag nog in op een eventuele stap naar Real Madrid. "We zullen zien. Het is een grote club. Elke speler wil op het hoogst mogelijke niveau spelen. Een vriend belde me laatst op en zei: 'Ga naar Real Madrid.’ Ik moest lachen. Wat moet ik erover zeggen?"

Huijsen kwam dit seizoen 29 keer in actie voor Bournemouth, dat hem vorig jaar zomer voor 15,2 miljoen euro overnam van Juventus. De rechtspoot ligt nog tot medio 2030 vast aan de Engelse zuidkust en is volgens Transfermarkt 42 miljoen euro waard.