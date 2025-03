Deze 2 spelers van Feyenoord staan op scherp tegen Inter in de Champions League

Woensdagavond spelen Feyenoord en Inter de heenwedstrijd in de achtste finale van de Champions League. Beide teams hebben spelers die op scherp staan. Voor Feyenoord zijn dat er twee, terwijl Inter er vier heeft.

Bij de Rotterdammers hoeft alleen Ibrahim Osman op te letten. Hij is de enige beschikbare speler met twee gele kaarten. Gernot Trauner staat ook op scherp, maar door een blessure speelt hij niet.

Inter heeft meer spelers die een schorsing riskeren. Drie basisspelers: Denzel Dumfries, Nicolo Barella en Benjamin Pavard moeten geel zien te vermijden om de return in San Siro niet te missen. Ook Kristjan Asllani staat op scherp, maar hij begint meestal niet aan de aftrap.

Feyenoord kampt met een volle ziekenboeg. Chris-Kévin Nadje, Jordan Lotomba, Justin Bijlow, Bart Nieuwkoop, Facundo González, Gernot Trauner, Calvin Stengs, In-beom Hwang, Quinten Timber en Ramiz Zerrouki ontbreken door blessures. Daarnaast is rechtsback Givairo Read geschorst nadat hij na afloop van de wedstrijd tegen AC Milan een rode kaart ontving.

Ook Inter-trainer Simone Inzaghi mist enkele spelers. Carlos Augusto, Federico Dimarco, Matteo Darmian, Yann Sommer en Nicola Zalewski zijn geblesseerd. Vooral het gemis van Dimarco en Sommer is vervelend voor de Milanezen. Dimarco is een belangrijke schakel op de linkerflank en was dit seizoen al goed voor 4 goals en 5 assists in 34 wedstrijden. Sommer is de vaste doelman van de Nerazzurri en kreeg pas één tegendoelpunt in de Champions League.

Beide teams speelden afgelopen weekend gelijk. Feyenoord kwam bij het debuut van Robin van Persie als trainer niet verder dan een 0-0 tegen NEC in de Kuip. Inter speelde uit 1-1 tegen Napoli, maar behield daarmee wel de koppositie in de Serie A.