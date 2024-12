Deyovaisio Zeefuik deelt kopstoot uit en krijgt direct rood in achtste finale DFB-Pokal

Deyovaisio Zeefuik heeft woensdagavond een directe rode kaart gekregen in de wedstrijd tussen Hertha BSC en FC Köln voor de DFB-Pokal. De stand was op dat moment 0-1 in het voordeel van het Hertha van Zeefuik. Vijf minuten na de rode kaart werd het 1-1.

Halverwege de eerste helft stonden spelers van beide ploegen klaar in het strafschopgebied van Köln, omdat Hertha een vrije trap vanaf de zijkant van het veld mocht nemen. Op een gegeven moment kreeg Zeefuik het aan de stok met zijn tegenstanders.

Eerst werd de Nederlandse verdediger licht in de rug geduwd door Tim Lemperle, waarna Zeefuik de aanvaller van Köln een veel hardere duw gaf. Toen Tim Hübers daarna verhaal ging halen, gaf Zeefuik hem plotseling een lichte kopstoot.

Hübers ging direct naar de grond, en de scheidsrechter toonde Zeefuik een rode kaart. Vlak daarna kreeg ook Hübers overigens geel.

Hertha stond op dat moment op een 0-1 voorsprong, door een benutte penalty van Ibrahim Maza. In de dertigste minuut werd het 1-1: een corner van Köln belandde via Hertha-spits Florian Niederlechner ongelukkig in zijn eigen doel.

Köln en Hertha spelen tegen elkaar in de achtste finale van de DFB-Pokal. In de 2. Bundesliga staat Köln momenteel zevende, en Hertha negende.