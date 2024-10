Devyne Rensch over zijn toekomst bij Ajax, Jong Oranje en het Nederlands elftal

Jong Oranje-aanvoerder Devyne Rensch kijkt uit naar een nieuwe interlandperiode met de hechte selectie van trainer Michael Reiziger. De 21-jarige vleugelverdediger van Ajax meldde zich maandag bij het spelershotel in de bossen van Zeist, waar hij uitgebreid sprak met verslaggever Wessel Antes van Voetbalzone.

Rensch speelde sinds zijn debuut in 2020 liefst 142 officiële wedstrijden namens Ajax. Ook onder trainer Francesco Farioli, die deze zomer begon aan zijn nieuwe klus in Amsterdam, is hij een vaste waarde. “Hij heeft veel vertrouwen in mij en het team. Van het begin af aan hebben we gewerkt aan de punten waaraan we moesten werken. Daardoor kwam er vastigheid in. Wij zijn heel tevreden met de trainer.”

“Hij laat mij spelen”, gaat Rensch verder. “Dat is het belangrijkste denk ik. Hij is goed met mij bezig, ook als persoon. Dat geeft mij een goed gevoel, al dat vertrouwen. Daardoor ben ik vrij in mijn hoofd en kan ik lekker voetballen en laten zien wat ik kan. Dan gaan dingen vanzelf.”

Onlangs kwam naar buiten dat Farioli intern hamert op een contractverlenging voor Rensch, die nog tot de zomer van 2025 vastligt bij Ajax. De verdediger zelf weet nog niet wanneer hij een beslissing gaat nemen over zijn toekomst. “Ik heb geen idee. Mijn zaakwaarnemer en Ajax zijn nog aan het praten, dus ik kan niet zeggen of ik ga verlengen of niet. We gaan het zien.”

Ongeslagen reeks

Bij Jong Oranje is Rensch inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke kracht. De in Lelystad geboren rechtspoot speelde al zestien jeugdinterlands namens het Nederlandse beloftenelftal. “Ik ben hier een ervaren speler en ook captain natuurlijk. Ik probeer het team in alles mee te nemen en voor iedereen klaar te staan.”

“Het is aan mij de taak om met mijn ervaring mijn medespelers naar een hoger niveau te brengen”, aldus Rensch. “We willen die ongeslagen reeks doorzetten.” Jong Oranje kwalificeerde zich al voor het jeugd-EK en staat na negen wedstrijden op liefst 27 punten in Groep C.

In september 2021 debuteerde Rensch onder bondscoach Louis van Gaal in het Nederlands elftal. Tegen Turkije (6-1 winst) deed hij negentien minuten mee. Rensch gaf direct een assist, maar werd vervolgens niet meer opgeroepen voor het grote Oranje. Denkt hij nog vaak aan het Nederlands elftal? “Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant niet. Uiteindelijk voetbal je natuurlijk wel voor het grote Oranje, maar ik ben nog superjong.”

Rensch heeft absoluut geen haast. “Natuurlijk gaat het goed, maar er zijn nog wel punten waarin ik me wil verbeteren, wat beter moet. Ik zit lekker in mijn vel, voel me goed en ben fit. Ik laat zien dat ik goed bezig ben en het is aan mij om dit door te trekken. Hopelijk ben ik er dan vanzelf weer bij.”

Imago

Zweden

Jong Oranje oefent donderdagavond eerst in Almelo tegen Jong Mexico, waarna op maandag het EK-kwalificatieduel met Jong Zweden in Nijmegen wacht. Rensch kijkt uit naar een drukke week. “We hebben een grote groep, met veel spelers die een lastige periode hebben gehad. Veel wedstrijden, soms wel drie in een week.”

“Daardoor is het logisch dat een aantal spelers wat vermoeid zijn”, geeft Rensch toe. “Maar we zijn hier ook om richting ons doel te werken. Daar gaan we mee verder. We zijn hier om twee keer te winnen, vooral de wedstrijd tegen Zweden is daarin belangrijk. Daar gaan we voor.”

Het trainingskamp met Jong Oranje duurt ruim een week. Rensch weet goed hoe hij zijn vrije uren gaat invullen. “Veel gamen op de PlayStation met vrienden. Of lekker chillen met de boys in de chillruimte. Vaak doe ik dat vooral.”