Devyne Rensch legt uit waarom hij zijn aflopende verbintenis bij Ajax nog niet heeft verlengd

Voor technisch directeur Alex Kroes heeft het verlengen van de aflopende verbintenis van Devyne Rensch bij Ajax hoge prioriteit. Het kind van de club is na dit seizoen transfervrij, maar verwacht dat hij uiteindelijk bij gaat tekenen.

In november 2020 maakte Rensch op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in de Eredivisie. Een kleine vier jaar later staat de teller voor hem op 136 duels in Ajax 1.

Door zijn contractsituatie moesten de Amsterdammers tijdens de afgelopen transferwindow beslissen of ze Rensch wilden verkopen of een nieuwe verbintenis wilden voorschotelen. De rechtsback vond geen nieuwe club en dus wil Ajax zijn contract openbreken.

“Ik ben een kind van de club. Het zou ook raar zijn als ze niet willen verlengen”, zegt Rensch in gesprek met het Algemeen Dagblad. De verdediger benadrukt dat hij altijd contact heeft gehouden met de club.

“We zijn altijd in gesprek. Over het contract, en over andere zaken. Mijn zaakwaarnemer praat vooral met technisch directeur Alex Kroes. Ze gaan nu ook met elkaar zitten als het goed is. Wanneer, of hoe of wat weet ik niet.”

Rensch verwacht uiteindelijk dat hij er met Ajax uit gaat komen over een nieuw contract. “Wat ik zeg: ik ben bij deze club opgegroeid en doorgebroken. Een jongen van de club. Dan zou het raar zijn als we er niet uit zouden komen. We gaan het zien.”

Rensch heeft de woorden van zijn goede vriend Ryan Gravenberch onthouden. Die zei begin 2022 niet bij Ajax te willen vertrekken als de club niks aan hem zou verdinenen. “Zo denk ik ook”, geeft Rensch aan. “Ik wil heel graag dat als ik op een dag vertrek, Ajax een mooi bedrag aan mij verdient. Het is alleen niet zo dat ik blind kan bijtekenen. Alle puzzelstukjes moeten eerst goed vallen.”