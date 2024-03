Dest en Tillman grootste winnaars bij Nations League-finale vol Eredivisie-input

De Verenigde Staten hebben zondagnacht voor de derde maal op rij de CONCACAF Nations League gewonnen. In de finale, afgewerkt in Texas, versloeg het team van bondscoach Gregg Berhalter Mexico met 0-2. Sergiño Dest en Hirving Lozano waren beiden basisspeler bij hun nationale team. Voor Santiago Gimenez en Malik Tillman was een bijrol weggelegd.

Dest was al niet vreemd met het winnen van Nations League. De PSV'er stond in 2021 in de basis toen the Yanks de trofee bemachtigden ten koste van – jawel – Mexico.

Toen stond Lozano ook al aan de aftrap, net als ex-Ajacied Edson Álvarez. Drie jaar later waren de Mexicanen al even ongelukkig.

TYLER ADAMS FROM THE PARKING LOT ARE YOU FOR REAL??? ?????? pic.twitter.com/ZrK7PoxCST — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) March 25, 2024

Ze sloegen lijdzaam gade hoe Tyler Adams vlak voor rust de score opende in het AT&T Stadium. De Bournemouth-middenvelder kreeg alle ruimte voor een schot uit de tweede lijn, en zag dat schitterend in de kruising zeilen. Doelman Guillermo Ochoa was kansloos, en zou na de onderbreking nog eenmaal verslagen worden.

Giovanni Reyna, vorig jaar al Man of the Match in de finale, volleerde na een uur spelen raak uit een afgeslagen aanval. Mexico wist daar niet meer bovenop te komen. Ook niet met Gimenez, die na 65 minuten in het veld kwam. Tillman mocht het feest vanaf blessuretijd binnen de lijnen meemaken.

Ricardo Pepi moest de hele wedstrijd de bank warmhouden bij Team USA. Jorge Sánchez, nog altijd contractspeler van Ajax, speelde de hele wedstrijd bij Mexico.

De VS zijn zo vooralsnog in elke Nations League-editie als winnaar uit de bus gekomen. Tweemaal was dus Mexico, en eenmaal Canada de finale-opponent.

