Derksen: 'Ik lees in de krant dat het een tovenaar is... Nou, fantastisch gedaan!'

Johan Derksen begrijpt niet dat de overwinning die Ajax behaalde bij RKC Waalwijk (0-2) wordt toegeschreven aan de handelingen van trainer Francesco Farioli. Derksen heeft nog altijd geen hoge pet op van de Italiaan.

"Ik heb tussen het WK wielrennen door gekeken hoe het met RKC - Ajax was...", zo begint Derksen maandagavond te vertellen aan tafel bij Vandaag Inside. Ajax won dankzij late goals van invallers Bertrand Traoré en Mika Godts.

"Die Italiaan gooit er wanhopig twee anderen in", zo doelt Derksen op de doelpuntenmakers. "In de krant wordt hij dan omschreven als een tovenaar. 'Fantastische wissels!' Daar zou je met het derde elftal van moeten winnen!"

Derksen begrijpt nog altijd niet waarom Ajax voor Farioli is gegaan als nieuwe trainer. "Als je nu kijkt hoe Ron Jans het doet bij FC Utrecht... Dat was toch een ideale man geweest om deze jaren bij Ajax te overbruggen?"

René van der Gijp verbaast zich over de invalbeurt van Jordan Henderson bij Ajax. "Kunnen ze nou die Henderson niet wijsmaken van: 'Joh, blijf nou een beetje in je positie'? Hij gaat er maar de hele tijd overheen bij die rechtsbuiten... Dan schiet hij hem de tribune in, daarna weer tegen een tegenstander op... Dan denk ik: waar gaat dit over?"

Wilfred Genee stipt aan dat Henderson 'gewoon jarenlang de aanvoerder van Liverpool' was. "Ja, maar wel in zijn eigen positie waarschijnlijk?", vraagt Van der Gijp.

Valentijn Driessen, die te gast is, is tot slot niet onder de indruk van de prestaties in Amsterdam. "Ajax heeft nu vijf wedstrijden gespeeld, waarvan vier tegen ploegen uit de onderste vijf van de Eredivisie. Dan gaat de vlag al uit... Waar gaat dit over?", aldus de journalist van De Telegraaf.