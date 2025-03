Derksen: 'Hij liep als een grootvorst en met zelfoverschatting over het veld bij Ajax - AZ'

Dennis Higler vertolkte zondag een negatieve hoofdrol tijdens de topper in de Eredivisie tussen Ajax en AZ (2-2). De arbiter is een dag later hét onderwerp van gesprek in de diverse podcasts en talkshows.

''Waar zijn jullie in godsnaam mee bezig in Zeist? Wat is dit joh met die collega's van jou?'', wil Wilfred Genee direct in het begin van Vandaag Inside weten van Bas Nijhuis. ''Het loopt niet allemaal soepel'', antwoordt de scheidsrechter met gevoel voor understatement.

''Maar Bas moet toch consequenties trekken? Wanneer Nijhuis wordt gepasseerd en Higler wordt aangesteld, moet Bas zeggen: 'In deze wereld kan ik niet meer functioneren''', haakt Johan Derksen in als het Nederlandse scheidsrechterskorps wordt besproken.

Genee wil weten waarom Nijhuis net als Danny Makkelie geen topwedstrijd kreeg toegewezen afgelopen weekeinde. Nijhuis, die Almere City FC - NAC Breda floot, benadrukt dat er ook onderin de Eredivisie interessante wedstrijden zijn.

''Maar er zijn wel wat foutjes gemaakt, toch?'', verlegt Nijhuis vervolgens de aandacht naar Ajax - AZ. René van der Gijp merkt op dat de VAR te vaak fouten maakt, een stelling die Nijhuis onderschrijft.

Derksen velt daarna een hard oordeel over Higler. ''Hij liep als een grootvorst en met zelfoverschatting over het veld. Zo van: 'Ik regel dat vanmiddag wel even uit de losse pols'. En het werd helemaal niks.''

''Hij heeft er een puinhoop van gemaakt. Ik denk dat Higler nu wordt afgeserveerd en dat dit soort wedstrijden voortaan voor jou zijn'', geeft Valentijn Driessen mee aan Nijhuis, die moet lachen om de opmerking van de sportjournalist.

''Ik heb gehoord dat Faber (minister van Asiel en Migratie, red.) hem het land uit wil zetten'', grapt Derksen na het veelbesproken optreden van Higler in de Johan Cruijff ArenA. Vooral Van der Gijp moet hard lachen om de kwinkslag van zijn tafelgenoot.