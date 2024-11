Derksen: 'Hij denkt dat hij naar Real Madrid kan, maar hij is eigenlijk van modaal niveau'

Johan Derksen is niet zo onder de indruk van Nick Olij. De keeper van Sparta Rotterdam ontwikkelde zich de afgelopen jaren uitstekend en zit regelmatig bij de selectie van het Nederlands elftal, maar moet volgens Derksen wel met beide benen op de grond blijven.

"Het is een redelijke clubkeeper", zegt Derksen in Vandaag Inside. "Hij is veel te klein, joh", vult Valentijn Driessen aan. Olij is overigens 1,84 meter.

Driessen vindt dat Olij dit seizoen slecht presteert. "Hij zit bij het Nederlands elftal. Hij heeft zijn contract verlengd en nu pakt hij geen bal meer. Ongelooflijk. Dat gaat nergens meer over."

Derksen denkt dat Olij het te hoog in zijn bol heeft. "Hij heeft zich door alle goede kritieken wijsgemaakt dat AC Milan en Real Madrid op hem zitten te wachten."

"Er zit helemaal niemand op hem te wachten", gaat Driessen door. "Hij moet blij zijn met zijn contractje bij Sparta."

Zondag verloor Olij met Sparta in de Eredivisie van AZ (1-2). Driessen vindt dat Olij zich beide tegendoelpunten moet aanrekenen. "Over dat afstandsschot van Peer Koopmeiners zei Olij: 'De bal zwabbert.' Dat zie ik ook, maar hij ziet die bal toch gewoon van ver aankomen? Je mag echt je hand wel uitsteken."