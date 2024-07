Johan Derksen gaat niet mee in polonaise over Oranje-uitblinker Jerdy Schouten: ‘Daar win je geen EK mee’

Johan Derksen weigert te hard van stapel te lopen in het bejubelen van Jerdy Schouten. De Oranje-international wordt van alle kanten bewierookt vanwege zijn indrukwekkende EK, maar Derksen vindt hem slechts ‘een eenvoudige waterdrager’, zo laat de Snor weten bij Vandaag Inside. “Daar word je geen Europees kampioen mee, met Schoutens”, aldus Derksen donderdagavond in het programma.

Mede door de afwezigheid van Frenkie de Jong was Schouten dit EK een vaste naam op het startformulier bij Oranje. De controleur van PSV begon in elk duel in de basis, en maakte over het geheel bezien flink indruk. Dat erkent ook Valentijn Driessen donderdag, hoewel op zijn eigen genuanceerde manier: “Die Schouten deed het aardig”, aldus de chef voetbal van De Telegraaf, die te gast is bij Vandaag Inside.

Derksen voelt zich direct geroepen tot een reactie. “Maar dat blijft een eenvoudige werker, een waterdrager, dat is geen dragende speler”, zegt de 75-jarige analyticus. “Maar hij doet zijn werk gewoon goed.”

“Daar word je alleen geen Europees kampioen mee, met Schoutens. Maar iets beters hebben we niet.”

Theo Janssen: ‘Schouten was echt veruit de beste bij Oranje dit EK’

Ook elders op televisie kon men lovende kritiek over Schouten gewaarworden. Theo Janssen noemde de 27-jarige middenvelder bij NOS Studio Fußball eerder op de avond ‘veruit de beste speler bij Oranje’.

“Schouten vond ik echt heel erg goed”, zo sprak Janssen. “Ik vond het al een goede speler, maar hij heeft me echt heel erg verrast. Hij is heel goed in het onderscheppen van ballen, maar ook in het voetballende aspect.”

“Altijd naar voren kijkend, tussen de linies doorspelend, altijd op het goede been. Dat doet hij eigenlijk continu, waardoor je het spel versnelt. Hij was echt veruit de beste speler”, concludeert de oud-middenvelder.

Er wordt mede door het EK inmiddels veel gespeculeerd over een zomers vertrek van Schouten bij PSV. In elk geval Borussia Dortmund en Juventus hebben interesse in de 27-jarige middenvelder, die echter niet voor een spotprijsje weg mag. Volgens het Eindhovens Dagblad zou PSV inzetten op een transfersom van ‘minimaal 40 of 50 miljoen euro’. Schouten speelt nog slechts een jaar bij PSV en heeft een contract tot medio 2028.

