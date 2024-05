Derksen ergert zich groen en geel aan sportverslaggever: ‘Het is zo stuitend’

De heren van Vandaag Inside hebben zich mateloos geërgerd aan de interviews van NOS-verslaggever Joep Schreuder die hij tijdens de huldiging van landskampioen PSV met enkele spelers en trainer Peter Bosz afnam.

Schreuder kreeg maandagavond in het dagelijkse praatprogramma van SBS6 flink wat kritiek, nadat Wilfred Genee voor de grap de suggestie deed dat de sportverslaggever misschien de nieuwe premier van Nederland moet worden.

"Dan zijn we wel van die rare verhalen verlost bij Studio Voetbal", reageert Derksen. “Mensen gaan altijd los op hem, hè”, lacht Van der Gijp, die met verbazing heeft gekeken naar het interview van Schreuder met Bosz op het Stadhuisplein in Eindhoven.

"Hij laat stiltes vallen en hoopt dat Peter Bosz gaat huilen. Dat deed hij niet", zegt Van der Gijp over de reactie van de trainer van PSV. "Ook Bosz wordt er ongemakkelijk van. Doordat Schreuder die stiltes laat vallen denkt Bosz: mag ik nu gaan of niet? Maar dan stelt Schreuder toch weer een vraag."

Derksen laat weten helemaal niets met Schreuder te hebben. “Ik begrijp niet dat die man nog losgelaten wordt. Welk beroep hij dan moet uitoefenen? Het maakt mij niet uit wat, maar die gemaakte, van tevoren bedachte onderwerpen en zinnetjes spreekt hij uit alsof er een filosofie achter zit... Ik vind het zo stuitend. Het is toch een act."

Presentator Wilfred Genee is het met zijn collega’s eens. “Het is allemaal zo gemaakt bij Joep Schreuder. Doe nou gewoon even normaal, dat gevoel krijg ik er altijd een beetje bij. Stel nu even een paar normale vragen. Zijn vragen hebben altijd zo’n hoog filosofisch gehalte. Dan denk ik: Jezus, wat een gelul dit.”

