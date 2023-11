Derksen en V/d Gijp lachen Feyenoorder uit: ‘Hebben ze al professionele hulp?’

Zaterdag, 4 november 2023

Johan Derksen en René van der Gijp hebben bij Vandaag Inside gereageerd op de bijzondere beelden van Santiago Gimenez en zijn vriendin. De Mexicaanse spits deelde eerder in de week op Instagram dat hij met zijn partner op date was in een park, terwijl de twee verkleed waren als dinosaurussen. De tafelheren bij het praatprogramma kunnen er rijkelijk van genieten.

"Die doen dit op hun vrije dag", zegt Van der Gijp terwijl hij naar de beelden kijkt. "Dit doet hij met zijn partner. Ze doen allebei zo'n dinosauruspak aan en dan gaan ze door het park hobbelen. En toen dacht ik: Ik zie Johan dat niet doen."

"Nee, ik ook niet", reageert Derksen meteen. "De enige waarvan ik denk dat hij dit zou doen", gaat Van der Gijp verder, "is Valentijn (Driessen, red.). Die loopt op zondag met zijn vrouw ook zo rond op het strand, met zo'n pakje aan. Je kan dan niet zien wie er in zit."

"Maar waarom doen Gimenez en zijn vriendin dit dan? Hebben ze inmiddels al professionele hulp?", grapt Derksen. "Zolang die gozer de ballen erin schiet namens Feyenoord, laat hem lekker in zo'n pak lopen."

"Het is toch heel bijzonder Johan", vervolgt Van der Gijp het gesprek. "Dat je dat pak uit de kast haalt en dan zo'n parkje opzoekt..." Derksen: "Nou, het is al bijzonder dat je zo'n pak in de kast hebt liggen."

Reactie Arne Slot

Tijdens de persconferentie in aanloop naar het uitduel met RKC Waalwijk werd ook Arne Slot naar de opmerkelijke video van Gimenez gevraagd. De oefenmeester kon er wel om lachen, zo gaf hij aan.

Geconfronteerd met de vraag of hij het zelf ook zou doen, reageerde Slot gekscherend. "Ik zou het zelf niet doen, maar misschien is hij zo populair in Rotterdam dat dit de enige manier is om zich te verplaatsen."