Denzel Dumfries stuurt aan op vertrek bij Inter: potentiële nieuwe club in beeld

Denzel Dumfries is niet van plan zijn contract bij Inter te verlengen, zo meldt journalist David Ornstein namens The Athletic. De rechtervleugelverdediger heeft nog een contract tot volgend jaar zomer, maar stuurt aan op een vertrek. Mogelijk kan Manchester United uitkomst bieden.

Dumfries keerde afgelopen zaterdag terug van zijn vakantie en kon meteen rekenen op een gesprek met de clubleiding van Inter, dat graag zijn aflopende contract wil verlengen. De Nederlander zou drie of vier jaar bij hebben kunnen tekenen, maar heeft naar verluidt andere toekomstplannen.

De 28-jarige Dumfries heeft inmiddels zijn derde seizoen in Italië achter de rug. Waar hij in zijn eerste seizoenen doorgaans op een basisplaats kon rekenen, was hij het afgelopen jaar steeds minder zeker van een plek in de basiself van trainer Simone Inzaghi.

Mede daardoor lijkt Dumfries nog deze zomer te willen vertrekken. Inter zou graag langer door willen met de 58-voudig international van Oranje, maar Dumfries heeft zijn werkgever laten weten niet te willen praten over een contractverlenging tot aan het sluiten van de transfermarkt op 2 september.

Dumfries hoopt namelijk stiekem op een transfer naar Manchester United. Rechtsback Aaron Wan-Bissaka lijkt de club namelijk te gaan verlaten voor West Ham United, waardoor Erik ten Hag behoefte heeft aan een nieuwe verdediger voor de rechterflank.

Intern zou Ten Hag zijn interesse in Dumfries kenbaar hebben gemaakt, maar vooralsnog lijkt hij de voorkeur te geven aan ex-Ajacied Noussair Mazraoui. Manchester United wacht momenteel op de transfer van Wan-Bissaka, voordat het de transfer van de Marokkaan af wil ronden.

Mocht de transfer van Wan-Bissaka naar West Ham geen doorgang vinden, is er alsnog hoop voor Dumfries. Manchester United zou dan een ruildeal aan willen gaan met Inter, om zo Dumfries binnen te halen. Wan-Bissaka zou dan de omgekeerde weg bewandelen.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!