Denzel Dumfries geeft assist en is wederom belangrijk voor winnend Inter

Dinsdag, 3 oktober 2023 om 23:01 ‚ÄĘ Lars Capiau ‚ÄĘ Laatste update: 23:23

Internazionale heeft dinsdagavond een minimale zege geboekt op SL Benfica in poule D van de Champions League.

Inter was de beter spelende partij en besliste de wedstrijd na rust. Denzel Dumfries was met een assist op Marcus Thuram de aangever van het enige doelpunt van de wedstrijd: 1-0. Na de overwinning van Real Sociedad op RB Salzburg eerder dinsdagavond staat Inter op doelsaldo op de tweede plek.

De formatie van trainer Simone Inzaghi trad uiteraard weer aan met Dumfries in de basis. Davy Klaassen, die afgelopen weekend zijn basisdebuut maakte voor i Nerazzurri, en Stefan de Vrij moesten genoegen nemen met een reserveplaats. Lautaro Martínez, die afgelopen weekend in zijn invalbeurt 4 keer scoorde in 34 minuten, nam zoals gewoonlijk weer zijn plekje in de punt van de aanval in.

Na een voorzet van de linkerflank eindigde de bal met een stuit voor de voeten van Dumfries. Een voorzichtige inzet van de Nederlandse vleugelverdediger eindigde met een stuit ver over het doel van doelman Anatolii Trubin.

Nicolò Barella ondernam kort voor rust ook nog een poging op een voorsprong. Zijn inzet van vlak buiten de zestien werd door Trubin echter naar de zijkant gewerkt. Martínez kreeg na vijfenvijftig minuten spelen de beste mogelijkheid op de openingstreffer.

Zijn harde inzet, fraai ingeschoten met de buitenkant van de rechtervoet, spatte echter uiteen op de lat. Nog geen vijf minuten later kreeg de Argentijn opnieuw een dot van een kans. Na een fraaie sleep en dito steekbal van Thuram zette de Fransman Martínez vrij voor Trubin. Met zijn linkervoet veegde hij de bal op de paal, waarna een rebound er op wonderbaarlijke wijze ook niet in ging.

Direct daarop was het eindelijk dan toch raak voor i Nerazzurri. Een snel opgestoomde Dumfries ontving een fraaie steekpass van Barella, trok de voorzet knap terug en vond Thuram, voor wie het afmaken een koud kunstje was: 1-0.