Dennis Higler onthult: 'Ik besloot zelf naar het VAR-scherm te gaan'

Dennis Higler heeft na afloop van NAC Breda - Feyenoord uitgelegd waarom hij na een klein uur spelen besloot om de toegekende strafschop voor NAC te veranderen in een scheidsrechtersbal. Volgens de arbiter was er geen sprake van een duidelijke overtreding.

Na een klein uur spelen leek NAC een penalty te krijgen, toen Maxime Busi naar de grond ging nadat hij al dan niet was aangetikt door Jakub Moder op de rand van het strafschopgebied. Vlak daarna liep Higler echter naar het VAR-scherm.

Na het bekijken van de beelden besloot de arbiter om de bal toch niet op de stip te leggen. Aanvankelijk leek hij in plaats daarvan een vrije trap toe te kennen, omdat de overtreding net buiten het strafschopgebied was gemaakt. Maar ook dat deed Higler niet: volgens hem was er überhaupt geen sprake van een overtreding.

Na afloop van de wedstrijd geeft hij bij ESPN uitleg. “Je ziet mij in eerste instantie voor een strafschop fluiten, vanwege het contact bij de voeten. Die overtreding die ik in eerste instantie gezien heb, blijkt erbuiten te zijn. Alleen in de communicatie tussen mij en de VAR merk ik aan alles dat er geen duidelijk beeld is waarop er een duidelijke overtreding is.”

“Toen heb ik zelf gezegd: ‘Als jij geen duidelijk beeld hebt, dan wil ik graag de situatie zelf beoordelen’. Het is een belangrijk moment in de wedstrijd, en het protocol laat ons de ruimte om als scheidsrechter zelf naar het scherm te gaan. Een VAR roept mij bij een duidelijke fout, maar als ik zelf het gevoel heb dat het een situatie is die ik heel graag zelf wil terugzien, dan heb ik altijd de mogelijkheid om zelf naar het scherm te gaan. Dat is wat er in dit geval gebeurd is.”

Uiteindelijk koos Higler om niet verder te gaan met een strafschop of een vrije trap voor NAC, maar een scheidsrechterbal. “Dat betekent dat ik de hele overtreding ingetrokken heb”, legt hij uit. “Want wat je op de beelden kunt zien, is dat er minimaal contact is van de voeten naast elkaar. Dus niet een voet op een voet, of dat soort overtredingen. Ik denk dat de voeten elkaar misschien raken, maar dit is een situatie waar ik nooit voor zou fluiten. Op het middenveld niet, en ook niet in het zestienmetergebied.”

Reactie Eretribune

Kees Kwakman, als analist aanwezig bij De Eretribune, is verbaasd door de beslissing van Higler. “Je ziet zelfs de voet van Moder een beetje zwikken, dus dat betekent dat hij de voet van Busi raakt. Het is wel goed dat Higler ging kijken om het te checken, maar ik vind het een overtreding. Het was in ieder geval geen penalty, dat klopt.”

Ook collega Marciano Vink heeft weinig begrip voor de beslissing van Higler. “Het is belachelijk. Dit kan echt niet. Je ziet duidelijk dat die jongen z’n pas wil afmaken. Moder raakt niet echt de bal, die zet z’n voet neer. Daardoor komt die Busi te vallen. Dus wat mij betreft had dat wel een vrije trap moeten zijn”, is de analist duidelijk.