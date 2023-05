Deense bond reageert op interesse Ajax in bondscoach Hjulmand: ‘Dik verdiend’

Woensdag, 31 mei 2023 om 12:36 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:23

Volgens de Deense voetbalbond is het meer dan verdiend dat bondscoach Kasper Hjulmand in de Nederlandse media gelinkt wordt aan een dienstverband bij Ajax. De Amsterdammers hebben de openstaande vacature van hoofdtrainer voor komend seizoen nog niet ingevuld. De Telegraaf meldde dinsdagavond dat directeur voetbalzaken Sven Mislintat onder meer de bondscoach van Denemarken op het oog heeft om John Heitinga te vervangen.

Heitinga, die het seizoen als interim-trainer bij Ajax afmaakte, is formeel nog een kandidaat, maar lijkt afgeschreven nadat RvC-voorzitter Pier Eringa repte over 'de nieuwe trainer'. Volgens De Telegraaf ziet Mislintat in Hjulmand een geschikte kandidaat om de in januari ontslagen Alfred Schreuder definitief op te volgen. Het contract van de bondscoach van Denemarken loopt echter nog dertien maanden door, tot na het EK 2024. Mocht Ajax daadwerkelijk concrete interesse tonen, dan moeten de Amsterdammers Hjulmand zien uit te kopen.

Peter Møller, de directeur van de Deense voetbalbond, gaat tegenover Tipsbladet in op de mogelijke interesse van Ajax in Hjulmand. “Het is dik verdiend dat Kasper volgens de Nederlandse media in trek is bij Ajax. Wij hebben echter een overeenkomst met Hjulmand om het nationale team te kwalificeren voor een nieuwe eindronde. Daar richten wij ons nu op.”

Hjulmand is sinds 2020 de bondscoach van Denemarken. Zijn elftal maakte met name op EURO 2020, vanwege corona een jaar later pas gespeeld, veel indruk. In de halve finale ging het in de verlenging mis tegen Engeland (2-1). Het WK in Qatar liep in november vervolgens uit op een totale deceptie. De Denen haalden in Poule D met Frankrijk, Australië en Tunesië slechts één punt en gingen als hekkensluiter vroeg naar huis. Hjulmand is al sinds 2006 hoofdtrainer, bijna altijd bij teams in eigen land.