‘Deelname aan Champions League loopt gevaar voor Manchester United’

Donderdag, 23 november 2023 om 09:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:33

Manchester United zou komend seizoen zomaar kunnen worden uitgesloten van deelname aan de Champions League, zo schrijft The Sun. Oorzaak is de aanstaande overname door Sir Jim Ratcliffe. De Britse zakenman, die voor een slordige 1,5 miljard euro 25 procent van de aandelen krijgt, is ook eigenaar van OGC Nice, dat in Frankrijk meedingt om Champions League-voetbal.

De UEFA-reglementen schrijven voor dat clubs die vallen onder dezelfde eigenaar niet in dezelfde Europese clubcompetitie mogen uitkomen. De club die als hoogste eindigt in zijn land, krijgt in dat geval voorrang. Op dit moment is dat Nice.

De Fransen bezetten in de Ligue 1 de tweede plek achter Paris Saint-Germain en zouden zich daarmee rechtstreeks plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. In Frankrijk plaatsen de nummers één tot en met drie zich rechtstreeks voor het miljardenbal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens de UEFA-regels voor 'multi-club-eigendom' is de enige manier waarop United én Nice volgend seizoen in Europa actief kunnen zijn, als de een zich rechtstreeks plaatst voor de Champions League en de ander zich kwalificeert voor de Conference League.

Indien beide clubs op een Champions League-plek eindigen, gaat het ticket naar de hoogst genoteerde club op de ranglijst. Op dit moment is dat Nice. Het Manchester United van Erik ten Hag staat zesde in de Premier League.

Mochten beide ploegen op dezelfde plek eindigen, dan schrijven de regels van de UEFA voor dat de rangschikking in Engeland zwaarder weegt. Nice ziet Europees voetbal in dat geval mogelijk aan zijn neus voorbij gaan.

"Zoals de regels er nu voor staan, is het een duidelijke situatie. Ineos is eigenaar van OGC Nice en zal een belangrijke rol gaan spelen in het bestuur van Manchester United", bevestigt een woordvoerder van de UEFA aan The Sun.

"Tenzij de reglementen worden gewijzigd, of Ineos een van de aandelen verkoopt, kunnen ze niet allebei in Europese competities spelen. Dat geldt niet wanneer de een in de Champions League speelt en de ander in de Conference League."

De UEFA-reglementen kunnen tevens gevolgen hebben voor Manchester City en Girona. Die clubs maken onderdeel uit van de City Football Group. Girona verrast momenteel vriend en vijand door aan kop te gaan in LaLiga.