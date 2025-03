Dean Huijsen wordt in interview plots geconfronteerd met vraag over zijn drugsgebruik

Dean Huijsen heeft in een podcast van de Papa Pincus antwoord gegeven op de vraag of hij wiet rookt. De presentator van de podcast stelt dat Huijsen er soms een beetje ‘stoned’ uitziet.

“Voor iedereen die nu kijkt, nee ik gebruik geen drugs. Ik heb slaperige ogen, die heb ik van mijn moeder. Zij heeft daar ook last van”, aldus de Spaanse international.

“Ik ben niet high. We mogen geen wiet roken, dat is verboden”, gaat de verdediger van Bournemouth vervolgens verder. “Dan kom je niet door de dopingcontrole heen.”

“Zo ben ik nu eenmaal geboren. Ik lieg niet, dit is de waarheid”, zegt Huijsen lachend. Vervolgens haalt Papa Pincus een foto aan waarin Huijsen rode ogen heeft.

“Ik kreeg die wedstrijd een bal in mijn oog en daar had ik nog heel erg last van”, stelt Huijsen. De presentator van de podcast blijft enigzins achterdochtig en beroept zich op het feit dat Huijsen in Amsterdam is geboren.

“Misschien zit het daar in de lucht, wie weet”, besluit Huijsen het gesprek met een lach. De voormalig speler van onder meer Juventus en AS Roma beleeft dit seizoen zijn absolute doorbraak.

Hij heeft een afkoopclausule in zijn contract bij Bournemouth van zestig miljoen euro. Verschillende Spaanse en Engelse bronnen hebben de geboren Nederlander al in verband gebracht met Real Madrid, Manchester United, Newcastle United, Liverpool en Chelsea.