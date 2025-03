Roberto de Zerbi en Luis Enrique zijn het niet met elkaar eens. Na afloop van de Klassieker PSG-Marseille (3-1) stonden beide trainers lijnrecht tegenover elkaar op de persconferentie.

In het eigen Parc des Princes was PSG met 3-1 te sterk voor Olympique Marseille. Het is een kwestie van tijd voordat PSG kampioen wordt. De Parijzenaren hebben negentien punten meer dan naaste achtervolger Marseille.

“Voor mij is het geen Klassieker meer”, sprak De Zerbi na afloop op de persconferentie. “De budgetten zijn simpelweg niet te vergelijken. Een klassieker is een strijd waarin je klappen kunt uitdelen en incasseren”, gaf de Italiaan aan.

Zijn collega was het niet met hem eens. “'De rest van de Ligue 1 reageert net zoals hij. We hebben negentien punten voorsprong omdat mijn team gewoon veel sterker is dan de rest, maar als ik naar Franse clubs in Europa kijk, zie ik dat ze de besten uitdagen. Het Franse voetbal wordt onterecht ondergewaardeerd”, stelt de Spanjaard.

“Dat PSG een groot economisch potentieel heeft, is onbetwistbaar en dat is juist een van de dingen die ik mooi vind. Wie dat niet leuk vindt, heeft pech; zo werkt het voetbal. Wij willen geschiedenis schrijven en de beste teams ter wereld verslaan”, reageerde Enrique fel.