De volgende Noorse Premier League-ster? Nusa voor recordbedrag naar Engeland

Antonio Nusa is hard op weg naar Brentford. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt zondag dat de Engelsen een akkoord hebben bereikt met Club Brugge, waar de Noor nog tot medio 2027 vastligt. Nusa maakt het seizoen af in België, waarna hij in de zomer de oversteek maakt naar Engeland.

Nusa (18) staat bekend als een van de grootste talenten van de Jupiler Pro League. De linksbuiten, die ook in de punt van de aanval uit de voeten kan, kwam in de zomer van 2021 over van Stabaek. De Noorse club incasseerde toentertijd drie miljoen euro voor de inmiddels viervoudig A-international. Nusa gaat Brugge nu een veelvoud van dat bedrag opleveren. Romano rept over een bedrag van 'meer dan 30 miljoen euro'.

Daarmee is het nog de vraag of Nusa het transferrecord van de Pro League gaat verbreken. Dat record staat nu nog op naam van Charles De Ketelaere, die Club in de zomer van 2022 verliet voor AC Milan en de topclub uit België 36,5 miljoen euro opleverde.

Voor Brentford wordt het hoe dan ook een recordtransfer. Het hoogste bedrag dat de Engelsen betaalden voor een speler was voor Nathan Collins. De nu 22-jarige Ierse centrumverdediger kwam aan het begin van dit seizoen over van Wolverhampton Wanderers en kostte the Bees toen een kleine 27 miljoen euro.

Nusa, die volgens Belgische media ook interesse genoot van Chelsea, Tottenham Hotspur en Newcastle United, maakt het seizoen dus wel af in het Jan Breydelstadion. Nusa is deze jaargang overigens niet verzekerd van een basisplaats onder trainer Ronny Deila. Van de zeventien Pro League-wedstrijden startte hij zes keer in de basis. Dit seizoen staat de competitieteller op drie goals en twee assists.

Volgens Romano heeft Brentford een duidelijk plan voor ogen met Nusa. Zo zou de Noor gegarandeerd aan speelminuten komen en wordt hij gezien als een sleutelfiguur in het toekomstproject van de club.

Nusa had altijd al oren naar een overstap naar de Premier League, al stelde hij daarbij als voorwaarde dat hij genoeg aan spelen toe zou moeten komen. Die kans lijkt vrij groot bij Brentford, al mag Nusa tot de zomer zijn kunsten nog vertonen bij Blauw-Zwart.

