De Telegraaf zet speler van Ajax met ‘gigantisch niveau’ in Team van de Week

Jordan Henderson staat maandag in het Elftal van de Week van De Telegraaf. Rapporteur Martijn Meerdink is ondanks het 1-1 gelijkspel van Ajax op bezoek bij Go Ahead Eagles lovend over de 34-jarige Engelsman.

Meerdink vond Henderson goed genoeg voor een plaats in zijn defensie. “Jordan Henderson van Ajax zet ik voor deze gelegenheid centraal achterin, maar je ziet aan alles dat hij een bak ervaring heeft, vanuit een gigantisch niveau.”

“Dat is precies wat Ajax nu nodig heeft. Mensen zeggen wel eens dat hij een 'van-A-naar-B-speler' is, maar daar is hij niets voor niets groot mee geworden bij Liverpool en het Engelse nationale elftal”, aldus Meerdink.

Bij Henderson zelf heerste zaterdag na afloop vooral de teleurstelling. “Ze verdedigden diep op eigen helft en bij een balverovering kwamen ze er razendsnel uit. We waren voorbereid op dat, maar het moet echt beter dan we lieten zien.”

“We konden op het einde nog een of twee momenten creëren om de wedstrijd te winnen, maar helaas lukte het niet. Je moet duels winnen, tackles inzetten, willen winnen. Je kan het over tactiek hebben, maar daar begint het mee. Dat is iets waar we naar moeten kijken. Het gevecht om de tweede bal moet beter”, concludeerde Henderson in Deventer.

Volgens Henderson ligt het probleem in ieder geval niet bij de technische staf. “Echt alles wordt er door ze uitgeperst. Ze zijn vastberaden, analyseren en merken op wat goed en slecht gaat. Dat zal nu weer gebeuren, we moeten een oplossing vinden.”

Volledige Elftal van de Week van De Telegraaf: Nick Olij (Sparta); Thomas Beelen (Feyenoord), Jordan Henderson (Ajax), Anass Salah-Eddine (FC Twente); Enric Llansana (Go Ahead Eagles), Sem Steijn (FC Twente), Malik Tillman (PSV); Ibrahim Sadiq (AZ), Jacob Trenskow (sc Heerenveen), Cisse Sandra (Willem II), Mohamed Nassoh (Sparta).