De Telegraaf weet welke club de beste papieren heeft voor Couhaib Driouech

Couhaib Driouech was afgelopen winter dicht bij een overstap naar PSV, maar de Eindhovenaren kwamen toen niet tot een akkoord met zijn club Excelsior. Deze zomer wil PSV opnieuw proberen om de 22-jarige buitenspeler te contracteren, maar daarbij hebben ze onder meer concurrentie van Royal Antwerp FC en FC Twente. Toch maakt de kersvers landskampioen van Nederland uiteindelijk de grootste kans op de handtekening van Driouech, weet De Telegraaf.

Driouech is dit seizoen een van de spaarzame lichtpuntjes bij Excelsior, dat momenteel in de Keuken Kampioen Play-Offs nog altijd tegen degradatie vecht. Het heenduel in de halve finale werd woensdag wel gewonnen op bezoek bij ADO Den Haag: 1-2.

Driouech was daarbij goed voor een treffer en een assist, en lijkt aan zijn laatste weken in Kralingen bezig. Meerdere topclubs zijn namelijk geïnteresseerd in zijn diensten.

Van PSV was de interesse al langere tijd bekend, maar ook Antwerp meldde zich begin mei in de strijd om zijn handtekening. De Belgen hebben volgens Voetbal International zelfs een bod op hem uitgebracht. Hetzelfde voetbaltijdschrift wist enkele dagen geleden bovendien te melden dat ook FC Twente zich wil mengen in de strijd om Driouech.

De grootste kanshebber om Driouech in te lijven is echter PSV, weet De Telegraaf op basis van bronnen in België. Mogelijk heeft dat onder meer te maken met het feit dat Antwerp financieel een stap terug moet doen.

Daarnaast lijkt de Belgisch club dicht bij een akkoord met een vergelijkbare speler: Tjaronn Chery van NEC. “Ik heb hem toevallig vanochtend nog gesproken”, zei Karim El Ahmadi donderdagavond bij ESPN over Chery. “Het ziet ernaar uit dat hij bij Royal Antwerp gaat tekenen. Het gaat hem ook om het gebaar dat ze hem een contract willen geven voor twee jaar.”

Het is niet bekend hoeveel Driouech, die nog tot medio 2025 onder contract staat bij Excelsior, moet gaan kosten. Wel is de verwachting dat het minder zal zijn dan de vier miljoen euro die PSV afgelopen winter nog voor hem wilde betalen.

