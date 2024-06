De Telegraaf verwacht basisplaats op EK voor ‘rising star’ van Nederlands elftal

Minder dan twee weken voor de eerste groepswedstrijd op EURO 2024 voor het Nederlands elftal is officieel nog niet bekend wie de eerste keeper zal zijn. Ronald Koeman heeft zijn keuze daarover nog niet bekendgemaakt, maar De Telegraaf spreekt maandag een duidelijke verwachting uit.

Nick Olij (Sparta Rotterdam) viel af uit de voorselectie van het Nederlands elftal, waardoor er drie doelmannen over zijn gebleven: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Mark Flekken (Brentford) en Justin Bijlow (Feyenoord).

Valentijn Driessen was zondag bij de training van het Nederlands elftal en spreekt op basis van zijn waarnemingen een verwachting uit. "Ze zijn daar met twee keeperstrainers bezig op drie keepers. Dat is ook wel een beetje overdreven, maar tegenwoordig hebben ze bijna meer staf dan spelers", aldus Driessen in de podcast Kick-off.

"Dan zie je wel dat Verbruggen de eerste keeper gaat worden", stelt Driessen. De 21-jarige goalie van Brighton wordt door presentator Pim Sedee gekscherend 'de rising star' van het keepersgilde genoemd.

Verbruggen maakte in oktober zijn debuut tegen Frankrijk (1-2 verlies). Inmiddels heeft de 1,94 meter grote doelman vijf wedstrijden voor het Nederlands elftal op zijn naam staan.

Er zal overigens snel duidelijkheid komen over wie de eerste keeper van Oranje is. "Diegene zal ook de twee oefenduels keepen", zei Koeman zondag tegenover de NOS. Nederland oefent komende donderdag tegen Canada en speelt maandag een oefenwedstrijd tegen IJsland.

