De Telegraaf komt met zeer opvallende onthulling over Zerrouki en Ajax

Vrijdag, 5 mei 2023 om 11:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:53

Ramiz Zerrouki speelt zeer waarschijnlijk de komende vijf jaar in het shirt van Feyenoord. De Rotterdammers zijn met FC Twente tot een akkoord gekomen over de transfer van de Algerijn. Volgens berichtgeving van De Telegraaf was Zerrouki afgelopen zomer ook in beeld bij Ajax. Toenmalig hoofdtrainer Alfred Schreuder kreeg echter geen toestemming om hem naar Amsterdam te halen.

Als Zerrouki de medische keuring doorstaat en zelf ook tot een akkoord komt met Feyenoord, ligt er voor hem een meerjarig contract klaar. De aanstaand landskampioen betaalt naar verluidt tussen de zeven en acht miljoen euro voor de diensten van de middenvelder. Feyenoord troeft onder meer PSV en een aantal buitenlandse clubs af. Afgelopen winter greep de club nog drie keer mis in een poging Zerrouki in te lijven en zag het Twente voet bij stuk houden.

De Telegraaf schrijft dat Zerrouki in een eerder stadium in beeld is geweest bij Ajax. De inmiddels ontslagen Schreuder wilde de middenvelder graag naar de hoofdstad halen, maar kreeg geen goedkeuring van de leiding. Algemeen directeur Edwin van der Sar, financieel directeur Susan Lenderink, voormalig technisch manager Gerry Hamstra en diens rechterhand Klaas-Jan Huntelaar voelden niets voor de komst van de Twente-speler.

Zerrouki is niet de enige speler die werd tegengehouden door de leiding van Ajax. De Amsterdammers waren afgelopen zomer eveneens dicht bij de komst van Odysseas Vlachodimos. De doelman van Benfica bereikte al een persoonlijk akkoord, maar moest toezien hoe de Raad van Commissarissen een stokje stak voor zijn komst. Ook zette de RvC een streep door een deal voor Lucas Ocampos. Men zag geen heil in een definitieve transfer, waardoor Ajax hem op huurbasis inlijfde. De Argentijn was na een paar maanden weer vertrokken.

Zerrouki zag zijn droomtransfer naar De Kuip dit seizoen dus meermaals afketsen omdat de Tukkers hem niet wilden laten gaan. Feyenoord bood afgelopen winter liefst acht miljoen euro voor de zeventienvoudig Algerijns international. De 24-jarige middenvelder van Twente beschikt nog over een contract tot medio 2024 in Enschede, al heeft de club wel de optie om die verbintenis met één seizoen te verlengen. De Enschedeërs kunnen door het eenjarige contract niet al te hoog in de boom zitten.