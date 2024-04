‘De Telegraaf heeft keurig verzoek ingediend bij Ajax voor een gesprek, maar...’

Jan van Halst doet maandagavond zijn verhaal bij Rondo op Ziggo Sport. Dat de voormalig Ajax-directeur opnieuw kiest voor een interview bij de hoofdsponsor van de club komt hem op kritiek te staan van Mike Verweij.

Van Halst is al jaren in dienst als analist van Ziggo Sport, maar hield zich het afgelopen jaar vooral bezig met Ajax. Van Halst stapte in als voetbalcommissaris met als hoofdtaak het controleren van directeur voetbalzaken Sven Mislintat.

Na een desastreus uitgepakte transferzomer werd Mislintat ontslagen en begon Van Halst als interim-algemeen directeur van Ajax. Per 15 maart is Van Halst volledig uit dienst van de Amsterdamse club.

"Jan van Halst zit vanavond bij Rondo. Ik ben benieuwd", reageert Valentijn Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Ze zoeken elkaar niet op, hè?", zegt Verweij cynisch.

"Valentijn heeft het ooit een 'incestueuze kliek' genoemd bij Ajax, maar dat geldt voor Rondo inmiddels ook wel natuurlijk", zegt Verweij.

Van Halst wil blijkbaar niet met De Telegraaf praten. "Ik heb een keurig verzoek ingediend of Jan van Halst een keer zijn verhaal wilde doen, maar hij zoekt liever zijn vrienden van Ziggo op."

Presentator Pim Sedee snapt dat 'ergens wel'. "Maar waarom?", vraagt Verweij. "Bij De Telegraaf wordt hij harder aangepakt", reageert Sedee. Volgens Verweij is het niet persoonlijk. "Van Halst kan ook een interview geven aan het Algemeen Dagblad, Voetbal International of de NOS, toch?"

