De Telegraaf: Ajax zet nog niet definitief een streep door transfer Raúl Moro

Er is nog altijd een kans dat Raúl Moro de overstap van Real Valladolid naar Ajax maakt. Deze winter zal dat niet meer gebeuren, door de sleutelbeenbreuk die de 22-jarige aanvaller vrijdag opliep. Maar Ajax wil komende zomer een nieuwe poging wagen, meldt De Telegraaf.

Moro kwam vrijdag tegen Espanyol (2-1 nederlaag) ongelukkig ten val en moest het veld per brancard verlaten. Hij bleek zijn sleutelbeen te hebben gebroken, en is direct geopereerd.

De verwachting is dat het zo’n twee tot drie maanden duurt voordat Moro weer kan voetballen. Daarop heeft Ajax besloten een streep te zetten door een winterse overstap van de Spanjaard, meldde het Algemeen Dagblad eerder op zaterdag al.

En dat terwijl Ajax al een persoonlijk akkoord met Moro had bereikt, over een contract tot medio 2029. Ajax en Valladolid zouden na het duel met Espanyol verder praten om een akkoord te bereiken over de transfersom, maar dat ging uiteindelijk dus niet door.

Toch mag Moro hopen dat hij in de zomer alsnog de overstap naar Ajax kan maken. Volgens De Telegraaf hebben de Amsterdammers aan Moro en zijn zaakwaarnemer laten weten dat ze in de zomer opnieuw gaan proberen om tot een akkoord te komen met Valladolid.

Voor de winterse transferperiode zal Ajax echter op zoek moeten naar een andere buitenspeler. “De komende dagen wordt ingezet op het nieuwe winterdoelwit, een snelle, diepgaande buitenspeler die als links- en rechtsbuiten uit de voeten kan”, schrijft De Telegraaf.

Mika Godts is momenteel eigenlijk de enige optie op de linksbuitenpositie bij Ajax. Op de rechterflank is Steven Berghuis de stand-in van Bertrand Traoré. Berghuis wordt door Francesco Farioli bij Ajax echter vooral gebruikt als middenvelder.