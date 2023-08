De Nederlander die met Messi en Ronaldo werkt: ‘Ik wist niet wie Messi was’

Donderdag, 3 augustus 2023 om 18:26 • Laatste update: 18:28

Lionel Messi mag dan wel vaak de ster zijn in allerlei reclamespotjes, soms worden de trucjes die hij doet gedaan door andere mensen. Dat vertelt Marco Grandia, regisseur van vele commercials met voetballers, aan Voetbalzone. De Nederlander werkte samen met tal van wereldsterren en weet dat niet iedere sterspeler een goede acteur voor de camera blijkt te zijn.

Een van de sterren waar Grandia meermaals mee heeft mogen werken is Messi. De Argentijn blijkt echter niet gecharmeerd van het werk voor de camera. “Messi wil geen hele ingewikkelde trucjes doen op set, dat vindt hij ongemakkelijk”, aldus Grandia. Billy Wingrove, bekend van het YouTube-kanaal F2Freestylers met meer dan 14 miljoen abonnees, werd om die reden ingevlogen voor de kunstjes.

“Dan werk je met een body double", legt Grandia uit. "Dat is een acteur die de scène speelt in plaats van de oorspronkelijke acteur. Daarna zet je met de computer het hoofd van de sterspeler erop.” Om zo min mogelijk ruchtbaarheid aan de commercials te geven, worden soms straten volledig afgezet. "Andere mensen komen daar niet bij, overal staat security. Dat moet ook wel, anders komt iedereen de set op rennen. Dat moet natuurlijk niet."

Hoewel Grandia altijd een gezonde afstand houdt tot de sterren, heeft hij zich een keer laten verleiden tot het vragen van een handtekening. "In mijn positie moet je op een gelijk niveau staan. Maar ik wist dat mijn buurjongetjes graag een handtekening wilden van Ronaldo. Dat heb ik voor ze geregeld. Dat vond hij prima, voor de rest doe ik dat niet. De eerste keer dat ik met Messi ging draaien, had ik geen idee wie hij was. Om maar aan te geven hoe mijn voetbalkennis is."

Zie hier meer van het werk van Marco Grandia: www.instagram.com/marcograndia/

Grandia heeft met veel voetbalsterren mogen werken en weet wel met wie hij graag filmt. “Sommige mensen zijn beter op beeld. Zlatan Ibrahimovic bijvoorbeeld is iemand met een beetje zelfspot, daar kan je grapjes mee maken. Neymar is heel positief op beeld. Ronaldo is heel gedreven en wil graag acteren.” Maar ook voormalig FC Barcelona-verdediger Gerard Piqué blijkt goed te zijn voor de camera. “Piqué heeft een goede kop. Hij heeft een leuk, charismatisch hoofd”, vertelt Grandia.