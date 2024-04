De Mos ziet in Veerman Arsenal-speler en voorspelt wat hij PSV gaat opleveren

Joey Veerman zou perfect passen bij Arsenal, zo is althans de conclusie van Aad de Mos bij Goedemorgen Eredivisie. De middenvelder is niet de enige Nederlander die de tafel linkt aan een vertrek naar Noord-Londen. Ook Joshua Zirkzee zou perfect passen bij the Gunners, zo stelt Hans Kraay junior.

“Die ballen tussen de linies keihard en met zoveel gevoel inspelen”, begeleidt Kraay junior beelden van Veermans optreden tegen AZ. “Hij ziet dingen iets eerder dan heel veel andere middenvelders.”

Tafelgast Diego Biseswar haakt daarop in met een kanttekening. “Ik vond wel dat AZ Veerman wel alle vrijheid gaf. Het leek wel alsof hij in de speeltuin aan het spelen was, met zijn kinderen. Er werd nooit druk op hem gezet. Als je iets korter op hem zit, dan heeft hij een veel moeilijkere avond. Maar gisteren mocht hij alles bepalen.”

Sonny Silooy, tevens aangeschoven, is het eens met Biseswar. “Het is een topwedstrijd en dan verwacht je van de spelers van AZ dat ze erbovenop zitten, want ze hebben natuurlijk nog een kans om op de ranglijst te stijgen. Maar ja, dat hebben ze gewoon laten lopen.”

Ook De Mos kraakt de instelling van de spelers en vindt ook dat interim-trainer Maarten Martens het nodige te verwijten valt. De Alkmaarders werden doordeweeks, voor het debacle tegen PSV, ook al ongelofelijk afgestraft door Heracles Almelo (5-0).

“Het zijn allemaal ideale schoonzonen op het veld, geen tackle, niets. Je kan als AZ, met alle respect voor die trainer, niet thuiskomen met tien tegengoals in drie dagen. Dan moet je als trainer gaan nadenken: wat ben ik aan het doen op die bank.”

“Ik ben verliefd op Malik Tillman en Joey Veerman”, antwoordt De Mos vervolgens op de vraag welke Eredivisie-speler hij als eerst zou kopen. “Veerman”, hakt de analyticus uiteindelijk de knoop door.

“Wat hij waard is nu? Die zit in de veertig miljoen-klasse. Hij kan zo bij Arsenal mee”, stelt De Mos. “Dat voetbal van Arsenal is hem op het lijf geschreven. Kleine ruimte, steekballetjes geven, traptechniek. Zoals Mikel Arteta wil spelen, daarin is hij geweldig.”

Joshua Zirkzee

Als de clubnaam Arsenal genoemd wordt, erkent Kraay junior dat hij graag een andere Nederlander naar Arsenal ziet vertrekken. “Joshua Zirkzee draait een fantastisch seizoen bij Bologna”, begint de analyticus.

“Hij wordt gelinkt aan Juventus en wil zelf het liefst naar AC Milan, maar de berichten uit Engeland zeggen dat Arsenal hem heel graag wil hebben. Ik vind hem zo’n mooie Arsenal-speler. Arsenal speelt alles over de grond en Zirkzee is daar zó goed. Ik zou zo hopen dat hij naar Arsenal gaat”, besluit Kraay junior.

