De Mos wijst PSV op zwakke plek: â€˜Voordat die gedraaid is, is er dag voorbij'

De Mos wijst PSV op zwakke plek: ‘Voordat die gedraaid is, is er dag voorbij'

Aad de Mos zou woensdag met Hirving Lozano starten tegen Borussia Dortmund, zo blijkt uit het wekelijkse gesprek van de voormalig trainer met Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De Mos zou Malik Tillman een linie naar achteren halen bij PSV en Guus Til kort achter Luuk de Jong laten opereren.

"Schlotterbeck is geschorst, dus je krijgt daar Süle. Voordat die gedraaid is, is er een dag voorbij", ziet De Mos woensdagavond kansen voor de aanvallers van PSV in het Signal Iduna Park. "Dus daar zul je gebruik van moeten maken."

De Mos legt uit hoe PSV dat het beste kan doen. "De beste oplossing is om Til over Luuk de Jong heen te krijgen. Dan wordt het een loopwedstrijd met snelheid. En dan gaat Dortmund problemen krijgen met die twee centrale verdedigers." De verwachting is dat Süle samen met Mats Hummels het hart van de Dortmund-defensie vormt.

Elfrink vraagt wie moet sneuvelen als Til inderdaad aan de aftrap verschijnt: Tillman of Lozano. "Ik zou kiezen voor Lozano, om mee te beginnen. Omdat die rechtsback, die Braziliaan (De Mos bedoelt waarschijnlijk Julian Ryerson, red.), constant weg is. Met Lozano kan hij zich dat niet permitteren."

"En ik zou Tillman eventueel gebruiken voor het middenveld", geeft De Mos mee aan Peter Bosz. "Het ligt eraan wat er in het koppie zit van Bosz. Als hij toch met Jerdy Schouten achterin wil spelen, komt er weer een plek vrij op het middenveld. En hoever is Veerman?"

"Ik ga ervan uit dat Veerman speelt", vult Elfrink zijn gesprekspartner direct aan. "Laten we er even vanuit gaan dat die als 6 start, en dan Schouten centraal achterin. Vooral de nummer 8-positie is de vraag. Kies je voor het terriërachtige van Mauro Júnior, de zachte voetjes van Tillman, of ga je het nog anders doen?"

"Bosz kennende kiest hij toch voor het voetbal", voorspelt De Mos. "Hij wil die wedstrijd winnen en ik denk dat hij dan voor Tillman kiest. Die is in de grote wedstrijden natuurlijk heel goed geweest. Zeker tegen Feyenoord en ook tegen Dortmund, toen hij pech had in de afwerking. Maar hij is er wel, er staat wel iemand."

