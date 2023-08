De Ligt ziet zichzelf terugkeren bij zijn ‘thuis’ Ajax: ‘Zou heel mooi zijn’

Woensdag, 16 augustus 2023 om 18:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 20:10

Matthijs de Ligt heeft vertrouwen in de nieuwe lichting die eraan zit te komen bij Ajax. De centrale verdediger was enkele jaren de belichaming van de hoog aangeschreven jeugdopleiding, maar vertrok al op jonge leeftijd naar het buitenland en maakt nu furore op het hoogste podium met Bayern München. Voetbalzone zocht de mandekker op in München in het kader van VZ Zomertour en sprak hem onder meer over het aankoopbeleid, het vertrek van Dusan Tadic en een mogelijke terugkeer bij Ajax.

Dat Ajax tijdens de eerste speelronde in eigen huis meteen Heracles Almelo (4-1) aan de kant wist te zetten in de eigen Johan Cruijff ArenA is al een hele prestatie, weet De Ligt. "Ze hebben gelukkig gewonnen, dat is knap. Het is in het verleden vaker gebeurd dat de eerste wedstrijd tegen Heracles niet gewonnen ging. Ik heb volgens mij nog nooit van Heracles gewonnen tijdens de eerste speelronde. Dat is in ieder geval een goede start", aldus de verdediger lachend.

"Ajax heeft een moeilijk jaar achter de rug, er is veel gebeurd", weet De Ligt. "Ze zijn een soort van opnieuw begonnen met een nieuwe trainer (Maurice Steijn, red.), een nieuwe technisch directeur (Sven Mislintat, red.) en nieuwe spelers die zijn aangekocht. Maar ik denk dat er veel concurrentie is voor de titel. PSV heeft zich ook goed versterkt. Feyenoord dat vorig jaar gewonnen heeft. Het gaat niet makkelijk worden."

Selectie

De Ligt denkt dat een mix van jonge en ervaren spelers de sleutel tot succes kan zijn voor Ajax. "Ajax heeft altijd een goede jeugdopleiding gehad, dat zie je nog steeds aan jongens als Hato die doorbreken. Ook Silvano Vos is aan het doorbreken. Er zijn genoeg jongens die op de nominatie staan om door te breken in het eerste. Aan de andere kant moet je wel de balans zien te vinden tussen ervaring en talent. Ik heb er vertrouwen in dat Mislintat dat voor elkaar krijgt."

Iemand die in de tijd van De Ligt voor veel geld werd gehaald door Ajax was Tadic. De latere aanvoerder werd voor 13,7 miljoen euro overgenomen van Southampton en gold jarenlang als uithangbord van de club, maar verkaste deze zomer naar Fenerbahçe na onenigheid met de clubleiding over het aankoopbeleid. De Ligt noemt het vertrek van de Serviër 'symbolisch'.

"Hij is de laatste speler van onze generatie die vertrokken is. Met symbolisch bedoel ik dat Ajax een nieuw elftal aan het opbouwen is. Ze maken een nieuwe start. Alle jongens die de succesjaren hebben meegemaakt zijn vertrokken. Het is nu tijd voor een nieuwe generatie om ook weer die succesjaren op te bouwen. Het is heel jammer, want Ajax en Tadic zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar het is ook een mooi moment om alles opnieuw op te starten."

Terugkeer

Tot slot laat De Ligt zich uit over een mogelijke terugkeer bij Ajax. "Dat zou heel mooi zijn. Het zou vooral mooi zijn als ik dan ook op het veld nog van waarde kan zijn. Ajax is mijn thuis, daar ben ik opgegroeid. Ik heb er drie jaar gespeeld, maar ben ook relatief jong weggegaan. Ik had nooit verwacht dat ik op mijn negentiende zou vertrekken. Het lijkt mij zeker mooi om ooit weer voor Ajax te spelen, maar dat is voor nu heel lastig te voorspellen."