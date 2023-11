De held van Old Trafford die mede door druk zijn potentieel niet kon waarmaken

Vrijdag, 10 november 2023 om 17:15 • Koen Wulms • Laatste update: 17:11

Jonge voetballers die een grote toekomst wordt voorspeld. Het komt regelmatig voor. De wereld ligt aan hun voeten en zaakwaarnemers met dollartekens in hun ogen zorgen ervoor dat deze talenten voor miljoenbedragen naar droomclubs kunnen verkassen. Veel van deze groeibriljanten maken de verwachtingen echter door uiteenlopende redenen niet waar. Voetbalzone duikt in de geschiedenis van geflopte voetballers. In deze rubriek wordt er wekelijks een speler uitgelicht. Deze keer aandacht voor de carrière van het voormalig Italiaanse wonderkind: Federico Macheda.

Door Koen Wulms

5 april 2009, dat is de datum waarop de destijds zeventienjarige Macheda tijdens zijn Premier League-debuut meteen al het hoogtepunt van zijn carrière beleeft. De spits komt bij een 1-2 achterstand van Manchester United tegen Aston Villa in minuut 61 binnen de lijnen voor niemand minder dan Luís Nani. Even later maakt ene Cristiano Ronaldo de 2-2, waardoor de ploeg uit Manchester nog een doelpunt nodig heeft voor een broodnodige overwinning in de strijd om de Premier League-titel.

Macheda, die twee jaar eerder overkwam van de jeugd van Lazio, maakt zich in die wedstrijd meteen onsterfelijk bij de supporters van the Mancunians door in de 93ste minuut het winnende doelpunt te maken. Superlatieven kwamen tekort en Engelse commentatoren stelden al dat er ‘een nieuwe ster is geboren’. Voornamelijk de manier waarop Macheda wegdraait bij zijn tegenstander, om de bal vervolgens haarfijn in de hoek te plaatsen, getuigt van grote klasse.

Macheda samen met Nani in zijn periode bij Manchester United

Macheda komt dat seizoen nog drie keer in actie. De teller stokt op twee doelpunten en een assist. Dit blijkt achteraf zijn meest productieve seizoen te zijn geweest in Manchester. De spits, die op dat moment nog een contract heeft tot 2014 bij Manchester United, speelt in de anderhalf jaar die volgen nog 22 wedstrijden voor the Red Devils, waarna in januari 2011 de eerste verhuurperiode van zijn carrière een feit is voor Macheda. De spits gaat aan de slag in zijn vaderland bij UC Sampdoria. In Italië komt de spits in een half seizoen tot veertien optredens in de Serie A, waarin hij geen enkel doelpunt weet te maken.

Hierna volgen in de periode tussen de zomers van 2011 en 2014 een schaars aantal wedstrijden voor Manchester United en verhuurperiodes bij Queens Park Rangers, VfB Stuttgart, Doncaster Rovers en Birmingham City. Waarvan de laatste periode de meest succesvolle blijkt te zijn. In de tweede seizoenshelft van het jaar 2013/14 maakt Macheda tien doelpunten in achttien wedstrijden voor de club uit Birmingham. Hierdoor ziet Cardiff City, zeker gezien zijn transfervrije status, de spits als een aanwinst voor de selectie. Na 5 jaar en 36 wedstrijden bij Manchester United trekt Macheda de deur van Old Trafford definitief achter zich dicht.

Het eerste seizoen van Macheda in Wales is nog geen groot succes. De Italiaan komt 25 keer in actie verdeeld over alle competities en maakt daarin acht doelpunten. Het seizoen dat volgt is desastreus te noemen: Macheda komt slechts zes keer in actie voor Cardiff City in de Engelse Championship en ook bij Nottingham Forest, de club die de spits kortstondig huurt, komt Macheda niet verder dan drie optredens in de hoofdmacht.

Macheda in actie voor Nottingham Forest

Vanwege tegenvallende prestaties besluit Cardiff City in de zomer van 2016 het contract van het ooit zo veelbelovende talent te ontbinden. Macheda komt zodoende op 25-jarige leeftijd zonder club te zitten. Deze periode duurt uiteindelijk ruim drie maanden, waarna de spits een kans krijgt bij Novara FC, uitkomend in de Italiaanse Serie B. In dienst van de Italiaanse club speelt Macheda meer wedstrijden dan ooit tevoren. De vele doelpunten blijven echter uit. Na 11 doelpunten en 50 wedstrijden in anderhalf jaar tijd ziet het Griekse Panathinaikos Macheda als de gewenste versterking voor de spitspositie.

De transfervrije Macheda verkast in de zomer van 2018 naar Griekenland. In dienst van Panathinaikos leeft de spits weer een beetje op. In zijn eerste twee seizoenen in Athene scoort hij in beide jaargangen minimaal tien keer, iets wat hem in zijn carrière nog niet eerder is gelukt. Uiteindelijk is de Italiaan vier seizoenen lang actief voor Panathinaikos, waarin hij verdeeld over alle competities 116 keer in actie komt. Tijdens deze optredens maakt Macheda veertig doelpunten en geeft hij tien assists.

Macheda met nummer 9 in het vriendschappelijke duel tegen AC Milan

Na het avontuur in Griekenland vertrekt de spits, wederom transfervrij, naar het Turkse Ankaragücü, dat hem afgelopen seizoen na een halfjaar alweer verhuurt aan Apoel Nicosia uit Cyprus. Op dit moment is Macheda na zijn terugkeer van zijn verhuurperiode nog steeds actief voor Ankaragücü. Dit is echter nog steeds geen succes te noemen: Macheda speelde pas negentien minuten mee in de competitie. Bij de Turkse ploeg is de Italiaan ploeggenoot van de Kaapverdische Nederlander Garry Rodrigues, die in Nederland bij ADO Den Haag en FC Dordrecht speelde.

Federico Macheda, die nog steeds herinnerd wordt vanwege ‘dat ene’ doelpunt tegen Aston Villa, is het zoveelste talent dat de verwachtingen niet heeft kunnen waarmaken. Dat weet hij zelf ook. Naar eigen zeggen was het de combinatie van druk, blessures en zijn eigen instelling waardoor hij niet alles uit zijn carrière heeft kunnen halen. "Men ziet me nog steeds als die jongen die toen een belangrijke goal maakte, maar zo zie ik mezelf niet. Mijn naam is verbonden aan dat doelpunt", aldus Macheda, die een jaar na dat doelpunt nog zesde werd in de strijd om de Golden Boy Award. De prijs voor het grootste voetbaltalent ter wereld.

On this day, in 2009, a 17-year old Federico Macheda scored this dramatic late winner for Manchester United on his Premier League debut. The turn. ??

The finish. ??pic.twitter.com/2HDVNwfex1 — Football Tweet ?? (@Football__Tweet) April 5, 2023 >