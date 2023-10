De Graafschap laat De Vijverberg juichen met zege op zeer matig FC Emmen

Dinsdag, 31 oktober 2023 om 20:36 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:42

De Graafschap heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de volgende ronde van de TOTO KNVB Beker. De Superboeren wonnen op De Vijverberg met 2-0 van FC Emmen. Robin Schouten speelde een ongelukkige hoofdrol. De verdediger maakte in de eerste helft een fataal eigen doelpunt. In blessuretijd gooide Simon Colyn het duel definitief in het slot.

De openingsfase was zonder twijfel voor De Graafschap, dat binnen tien minuten al meermaals dicht bij de voorsprong kwam. Flakus Bosilj en Philip Brittijn stuitten echter allebei op Emmen-goalie Eric Oelschlägel, die zijn ploeg op de been hield. In de fase daarna speelde het spel zich voornamelijk op het middenveld af.

De treffer die in minuut twintig viel kwam dan ook vrij onverwachts. Een voorzet van Levi Schoppema werd ongelukkig in eigen doel gewerkt door Schouten: 1-0. De Graafschap nam na de openingstreffer het heft volledig in handen en had de wedstrijd al vroegtijdig kunnen, en misschien wel moeten beslissen. Zo zag Joran Hardeman zijn kopbal gekeerd worden door Oelschlägel.

De Graafschap had het aan zichzelf te wijten dat de score niet verder werd uitgebouwd. De ploeg was te slordig in de eindfase van de vaak dreigende aanvallen. Vijf minuten voor rust kwam Mimoun Mahi in kansrijke positie terecht. De technicus ontdeed zich van zijn directe tegenstander en loste een schot, dat een meter over het doel van Emmen vloog.

Beide ploegen wisselden in de rust tweemaal, al veranderde dat het spelbeeld in eerste instantie niet. Zo had Tristan van Gilst de bal voor het inschieten na goed voorbereidend werk van Bosilj, maar eerstgenoemde schoot naast. Emmen kwam langzaam maar zeker beter in het duel.

Met nog zo'n twintig minuten te gaan kwam De Graafschap echter opnieuw dicht bij zijn volgende treffer. Nadat een scherpe voorzet net achter de aanvallers van de Doetinchemmers belandde, kreeg Blnd Hassan de volgende kans. Uit een moeilijke hoek moest de Irakees zijn meerdere erkennen in Oelschlägel.

Emmen had weinig in de melk te brokkelen, maar een hard schot van Ben Scholte bracht De Graafschap wel aan het wankelen. Goalie Thijs Jansen was zichtbaar opgelucht toen hij de inzet van Scholte met meer geluk dan wijsheid uit het doel hield. Even later had de goalie een prachtige redding in huis. Een voorzet vanaf rechts van Emmen leek binnen te worden gelopen door Graafschap-verdediger Dennis Vos, maar Jansen hield zijn ploeg op de been met een prachtige reflex in de korte hoek.

Emmen kreeg zichtbaar meer vertrouwen in de slotfase. Invaller Ahmed El Messaoudi troefde zijn tegenstander af en vuurde een pegel af die snoeihard op de kruising belandde. Emmen bleef aanzetten, wat De Graafschap meer en meer ruimtes opleverde. In blessuretijd profiteerde De Graafschap daar optimaal van. Huseyin Dogan zag zijn inzet richting de verre hoek nog gekeerd worden door Oelschlägel, die daarna geen antwoord had op de snoeiharde rebound van Colyn: 2-0.