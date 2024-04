De Gelderlander heeft nieuws over Vitesse, maar Coley Parry ontkent

Vitesse zit diep in de problemen. De club dreigt te degraderen uit de Eredivisie, maar enkele dagen geleden werd ook al bekend dat de Arnhemmers voor dit lopende seizoen een tekort van 3,5 miljoen euro hebben. Om ervoor te zorgen dat in ieder geval dit seizoen kan worden afgemaakt, gaat Vitesse volgens De Gelderlander een lening aan bij kapitaalverstrekker Tifosy.

Het gat in de begroting zou eigenlijk moeten worden gedicht door Coley Parry, de Amerikaan die in 2022 bij zijn overnameplannen garanties heeft afgegeven. Volgens ingewijden rond de club is die deal echter niet waterdicht, aldus De Gelderlander.

Daarom moet Vitesse het geld ergens anders vandaan zien te halen. De Gelderse club is nu uitgekomen bij Tifosy, een Engels bedrijf dat kapitaal verstrekt en advies geeft in de internationale sport.

Tifosy is niet onbekend in de voetbalwereld. Clubs als Manchester United, Rangers, Norwich City en Venezia werken ook samen met het concern.

Daar komt nu dus Vitesse bij. De lening van de Arnhemmers zou ‘een miljoenenbedrag met een hoog rentepercentage’ bedragen, weet De Gelderlander te melden. Hoeveel het precies is, wordt dus niet gemeld. Parry zou overigens ook nog een lening van liefst twaalf miljoen euro hebben uitstaan bij Vitesse.

Reactie Parry

Op X heeft Parry zelf gereageerd op het nieuws. “De feiten van Lex kloppen niet, zoals altijd”, doelt hij op Lex Lammers, journalist van

“Er is letterlijk geen lening. Vanaf nu zal ik mijn stem luider laten horen. Iemand moet het verhaal dat rondgaat corrigeren. De media gaan te ver. De focus moet liggen op de rest van het seizoen. Samen”, aldus de Amerikaan.

Ook geeft Parry aan dat hij en Vitesse een mondeling akkoord hebben over een voorstel, dat nu nog moet worden goedgekeurd door de KNVB. “Mijn persoonlijke hoop is dat Plan Arnhem zich meldt om in de club te investeren. Lokale investeringen”, besluit hij, met daarachter een emoji van een spierbal.

