De Braziliaanse superster die op 50-jarige leeftijd terugkeerde in het voetbal

De transfercarrousel draait gedurende het seizoen constant door. Daardoor verdwijnen er genoeg merkwaardige overstappen uit het geheugen. In de rubriek Tijdloze Transfers duikt Voetbalzone in de wereld van markante en noemenswaardige clubwisselingen. Met deze keer aandacht voor S贸crates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, de Braziliaanse legende die aanvoerder was op een WK en op vijftigjarige leeftijd een verassende comeback maakte.

S贸crates kende een rijke carri猫re. De aanvallende middenvelder kwam zestig keer in actie voor Brazili毛 en nam twee keer deel aan het WK en hij was even vaak actief bij de Copa Am茅rica. Hij won geen eindtoernooi in zijn tijd als speler, maar hij werd in 1983 wel verkozen tot Speler van het Jaar in Zuid-Amerika. Ook droeg de spelmaker geregeld de aanvoerdersband namens Brazili毛 en was hij op het WK in 1982 vaste aanvoerder voor de Goddelijke Kanaries.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Op 1 januari 1990 stopte S贸crates op 35-jarige leeftijd met voetballen. De nummer tien kwam vooral in actie in Brazili毛, maar had 茅茅n kort uitstapje naar Europa. In 1984 speelde de Braziliaan 茅茅n vol seizoen voor Fiorentina, waar hij 25 keer in actie kwam en 6 keer scoorde. Daarna speelde hij nog bij Santos en Flamengo en eindigde hij zijn carri猫re bij zijn jeugdclub: Botafogo-SP.

S貌crates (rechts) aan de bal namens Brazili毛 tegen Argentini毛 (3-1 winst) op het WK in 1982

Ambitieus

Ruim tien jaar nadat S贸crates stopte met voetballen, werd Garforth Town - actief op het negende niveau van Engeland - overgenomen door zakenman Simon Clifford. Hij beloofde van de amateurploeg een gevestigd Premier League-team te maken. Serieus werd Clifford niet genomen, maar de rijke Engelsman had genoeg geld verdiend aan zijn Braziliaanse voetbalscholen, die gehuisvest waren over de hele wereld.

Nadat Garforth in het seizoen 2004/05 de eerste twee openingswedstrijden verloor, stelde Clifford zichzelf aan als manager en begon hij met de miraculeuze taak om spelers binnen te halen. Allereerst haalde Clifford voormalig Manchester United-aanvaller Lee Sharpe naar Garforrth, maar kort daarna staken er geruchten de kop over de komst van een oud-Braziliaans international.

Terugkeer

Op vijftigjarige leeftijd tekende S贸crates bij Garforth Town. De transfer van de Braziliaanse ster kreeg de aandacht van de media in heel Engeland en werd gezien als een grote stunt. Onder Clifford maakte de spelmaker zijn debuut tegen Tadcaster Albion (2-2). S贸crates zette met zijn eerste balcontact meteen de keeper aan het werk, met een schot van ruim dertig meter afstand. Daarna hobbelde de Braziliaan het veld over en komt hij niet vaak in het spel voor. Volgens verschillende Engelse media leek hij op een vader in een wedstrijd op een ouder-kind toernooi.

S贸crates op vijftigjarige leeftijd in actie namens Garforth Town

Uiteindelijk snakte de Braziliaan naar het laatste fluitsignaal. Hij vertelde in een interview na de wedstrijd: 鈥樷橦et was veel te koud en ik had ontzettende hoofdpijn. Het is veel sneller voetbal dan dat ik gewend ben, maar ik vond het leuk鈥欌, aldus S贸crates.

Echter bleef het voor de oud-international bij 茅茅n wedstrijd voor Garforth. Tijdens het warmlopen voor zijn tweede duel gebeurde er namelijk iets opmerkelijks. Clifford vertelde tegen BBC Radio 5 Live: 鈥樷橺ijn warming-up bestond uit het drinken van twee flessen Budweiser en het roken van drie sigaretten. Daarna besloot ik dat hij niet meer in actie hoefde te komen. Hij wilde het zelf wel heel graag, maar verstandig was het niet鈥欌, aldus de manager.

De twaalf minuten tegen Tadcaster Albion waren meteen zijn laatste. Hij realiseerde dat hij te oud was en besloot voor de tweede keer zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. S贸crates鈥 tijd bij Garforth was niet nutteloos. De club promoveerde in hetzelfde jaar en het mediacircus dat hij veroorzaakte behoedde de club voor de financi毛le afgrond. S贸crates bleef zich, tot zijn dood in 2011, inzetten voor de voetbalscholen van Clifford. De Braziliaan had als bijnaam Dokter S贸crates omdat hij een medisch diploma bezat, maar ook vanwege zijn politieke invloeden in Brazili毛.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties