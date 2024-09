De beste Eredivisionisten in EAFC 25: 5 spelers van PSV, 3 van Ajax, 1 van Feyenoord en 1 van FC Twente

De ratings voor de nieuwste editie van de voetbalgame EAFC zijn bekend. In de Eredivisie is er geen speler met een hogere rating dan 81 terug te vinden. Virgil van Dijk is volgens het spel de beste Nederlandse speler.

Vier Eredivisionisten hebben een rating van 81 gekregen: Feyenoorder Dávid Hancko en PSV’ers Luuk de Jong, Jerdy Schouten en Joey Veerman.

Ajax, FC Twente en PSV hebben alleen één speler met een rating van 80 in de selectie. Dat zijn respectievelijk Jordan Henderson, Lars Unnerstall en Walter Benítez.

De top tien in de Eredivisie wordt gecompleteerd door PSV’er Johan Bakayoko en Ajacieden Steven Berghuis en Brian Brobbey. Allen zijn beoordeeld met een 79.

Internationaal gezien is de hoogste rating 91. Erling Braut Haaland, Rodri (beiden Manchester City) en Kylian Mbappé (Real Madrid) zijn volgens EAFC de beste spelers ter wereld.

Jude Bellingham, Vinícius Júnior (beiden Real Madrid), Harry Kane (Bayern München) en Kevin De Bruyne delen het zilver met een rating van 90.

Virgil van Dijk is met 89 de beste Nederlander in het spel. Lionel Messi (88) en Cristiano Ronaldo (86) behoren in tegenstelling tot vele andere jaren niet meer tot de 90-club.