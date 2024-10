De 13 namen die Erik ten Hag kunnen opvolgen als manager van Manchester United

Erik ten Hag is ontslagen als manager van Manchester United, een dag na de smadelijke 2-1 nederlaag tegen West Ham United. Assistent-manager Ruud van Nistelrooij neemt voorlopig het stokje over van zijn landgenoot, maar hoeft niet te rekenen op een permanente aanstelling bij the Red Devils. Grote vraag is nu: wie is binnenkort de nieuwe sterke man op Old Trafford? Voetbalzone zet dertien potentiële opvolgers van Ten Hag op een rij.

Ruud van Nistelrooij

Aan de rechterhand van Ten Hag de ondankbare taak om het weggezakte Manchester United zo snel mogelijk uit het slop te halen. De voormalig goaltjesdief (48), zeer geliefd bij de supporters, is niet de definitieve opvolger van zijn ontslagen landgenoot, maar dat kan wellicht veranderen bij een reeks goede resultaten in de Premier League en Europa League. Van Nistelrooij kent de Engelse topclub van haver tot gort, heeft een goede band met de spelers en wil na zijn voortijdige vertrek als hoofdtrainer van PSV in 2023 graag laten zien dat hij wel degelijk wat in zijn mars heeft als eindverantwoordelijke. Daarnaast is Manchester United momenteel niet in de positie om grote sommen geld uit te geven aan een gelouterde manager.

Imago

Julian Nagelsmann

De huidige bondscoach van Duitsland staat er volgens diverse Engelse media intern goed op bij Manchester United. Toen Ten Hag in het voorjaar flink onder druk stond in Engeland, nog voordat hij verrassend en ten koste van favoriet Manchester City de FA Cup veroverde, dook de naam van de pas 36-jarige trainer ook al op. De clubleiding op Old Trafford besloot toen niet om in zee te gaan met de voormalig keuzeheer van RB Leipzig en Bayern München. Het is afwachten of Nagelsmann de jacht op de wereldtitel in 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico wil opgeven voor één van de moeilijkste banen in het hedendaagse voetbal.

(C)Getty Images

Xavi

Volgens verschillende Engelse kranten heeft Xavi reeds verkennende gesprekken gevoerd met Manchester United over de positie van manager. Toevallig of niet verscheen afgelopen weekeinde op de Instagram Stories van zijn vrouw Nuria Cunillera een foto waarop hun zoon te zien is in een shirt van de Engelse grootmacht. De voormalig maestro op het middenveld (44) is per direct beschikbaar, daar hij afgelopen zomer vertrok als trainer van zijn geliefde FC Barcelona. GOAL meldt maandag echter dat Xavi geniet van een sabbatical en pas volgend seizoen weer ergens aan de slag wenst te gaan.

Imago

Zinédine Zidane

De Franse coach (52) veroverde met Real Madrid driemaal de Champions League, maar is ook al ruim drie jaar niet meer actief als trainer. In een interview met L'Equipe in 2022 ging Zinédine Zidane in op de vraag of hij open staat voor een avontuur in de Premier League. ''Zeg nooit 'nooit'. Zeker in het voetbal anno nu. Als ik ooit weer aan de slag ga bij een club, dan wil ik ook prijzen winnen. Als iemand mij vraagt of ik Manchester United zie zitten, dan zie ik gelijk beren op de weg. Ik begrijp de Engelse taal een beetje, maar ben er niet vloeiend in.''

Imago

Massimiliano Allegri

Sir Alex Ferguson zou eigenaar INEOS hebben geadviseerd om een balletje op te gooien bij Massimiliano Allegri, die aan het eind van vorig seizoen werd ontslagen door Juventus. De 54-jarige Italiaanse trainer is door de wol geverfd en heeft zes landstitels in de Serie A op zijn palmares staan. Zijn laatste kampioenschap dateert overigens wel uit 2019. Allegri zou inmiddels ook op het lijstje staan van AS Roma, dat na een tegenvallende start van het nieuwe seizoen afscheid nam van clubicoon Daniele De Rossi.

Imago

Edin Terzic

Borussia Dortmund veroverde onder leiding van Edin Terzic bijna de Duitse landstitel in 2023, om een jaar later enigszins verrassend de finale van de Champions League te bereiken. In beide gevallen bleef een prijs uit en de Duitser met Kroatische roots besloot afgelopen zomer om BVB de rug toe te keren. Volgens media in Engeland is Terzic intern bij Manchester United op een lijstje met kandidaten verschenen. De pas 41-jarige oefenmeester heeft intussen ook de interesse gewekt van de beleidsbepalers van AC Milan en West Ham United, al zitten de trainers daar nog op hun post.

Imago

Gareth Southgate

De man die Engeland naar twee opeenvolgende EK-finales loodste maar ook tweemaal naast de Europese titel greep, heeft in sportief directeur Dan Ashworth van Manchester United een groot bewonderaar. Gareth Southgate heeft zelf echter al aangegeven voorlopig niets te willen doen in de voetballerij, na acht hectische en intensieve jaren als bondscoach van de Engelse nationale ploeg. De voormalig centrumverdediger van onder meer Aston Villa en Crystal Palace kreeg regelmatig het verwijt voorzichtig voetbal te spelen met Engeland, waardoor het de vraag is of de fans op Old Trafford enthousiast worden van een eventuele aanstelling van Southgate.

Imago

Graham Potter

Graham Potter maakte naam bij Brighton & Hove Albion, maar slaagde er vervolgens niet in om Chelsea nieuwe successen te bezorgen. De Engelsman werkte bij Brighton enige tijd samen met Ashworth, en is dus een bekende voor de leiding van Manchester United. Potter wilde onlangs bij Sky Sports niet vooruit lopen op een mogelijke aanstelling op Old Trafford. ''Ik heb een hoop onzin gelezen in de media de afgelopen tijd en neem dat dan ook met een korreltje zout. Ik heb met heel veel mensen heel veel gesprekken gevoerd. Uit respect voor iedereen doe ik daar geen uitspraken over.'' Potter, die vorig jaar nog bij Ajax werd genoemd, is in ieder geval per direct beschikbaar.

Imago

Thomas Frank

Onder leiding van Thomas Frank is het bescheiden Brentford uitgegroeid tot een degelijke middenmoter in de Premier League. De Deense manager leek Manchester United onlangs te verrassen op Old Trafford, al kwamen the Red Devils na rust sterk terug en werd alsnog een zege geboekt. Frank besprak onlangs bij The Sports Agents een mogelijke overstap naar een topclub. ''Mocht ik daar ooit voor kiezen, dan zal het mijn leven waarschijnlijk niet veel beter maken. Dat weten we allemaal. De 51-jarige manager uit Denemarken komt wellicht in de verleiding bij de gedachte dat hij bij een club als Manchester United veel meer geld kan uitgeven aan nieuwe spelers, iets dat bij Brentford maar mondjesmaat mogelijk is.

Imago

Rúben Amorim

De pas 39-jarige Rúben Amorim bezorgde Sporting Portugal twee kampioenschappen, na jaren van droogte op dat vlak. De jonge Portugees was afgelopen seizoen serieus in beeld bij Liverpool, maar the Reds zagen af van een samenwerking omdat Amorim naar verluidt wilde vasthouden aan zijn geliefde 3-4-3-systeem. Wellicht krijgt hij bij Manchester United alsnog een kans in de Premier League. Middenvelder Bruno Fernandes is in ieder geval onder de indruk van zijn landgenoot. ''Hij heeft bij Sporting fantastisch werk geleverd. We weten natuurlijk nooit hoe hij het zou doen in Engeland, Spanje of een ander land, maar dat hij over kwaliteiten beschikt als trainer staat buiten kijf'', zo klonk het onlangs bij CNN Portugal.

Imago

Ole Gunnar Solskjaer

De man die Manchester United de Champions League bezorgde in 1999 weet wat het is om in de dug-out te zitten als manager. Ole Gunnar Solskjaer volgde eind 2018 de ontslagen José Mourinho op en stond bijna drie jaar aan het roer. In die periode veroverde Manchester United onder meer een tweede plaats in de Premier League en werd in 2021 de finale van de Europa League bereikt, om vervolgens na strafschoppen te verliezen van Villarreal. Solskjaer werd in het najaar van 2021 weggestuurd en coachte sindsdien geen andere club. Zijn oude werkgever komt drie jaar later wellicht weer bij hem uit, daar er geen geld is om het contract van een Europese toptrainer af te kopen.

Imago

Kieran McKenna

Kieran McKenna, de kroonprins van het Britse trainersgilde, loodste het weggezakte Ipswich Town van League One naar de Premier League en heeft hierdoor veel bewonderaars in de Engelse voetbalwereld. De in Londen geboren Noord-Ier kent Manchester United behoorlijk goed na twee seizoenen als manager van het Onder 18-elftal. McKenna was afgelopen seizoen al in beeld bij de clubleiding, toen Ten Hag weer eens onder druk stond bij de gevallen grootmacht. Probleem voor Manchester United is wel dat de 38-jarige oefenmeester van Ispwich enkele maanden geleden zijn handtekening zette onder een nieuw en vierjarig contract op Portman Road.

Imago

Simone Inzaghi

De huidige trainer van Inter, dat afgelopen weekeinde spectaculair met 4-4 gelijkspeelde tegen Juventus, is er volgens berichtgeving in de Italiaanse media klaar voor om het stokje over te nemen van de weggestuurde Ten Hag bij Manchester United. Simone Inzaghi zou zelfs al twee keer op gesprek zijn geweest bij mede-eigenaar Sir Jim Ratcliffe. Het lijkt er momenteel wel op dat de voormalig aanvaller, die met Inter kampioen werd, de nationale beker veroverde en de finale van de Champions League bereikte, het seizoen wil afmaken in Milaan, om daarna pas in te stappen op Old Trafford. Inzaghi (48) was eerder vijf seizoenen als hoofdtrainer verbonden aan Lazio.